Medailisté se sjedou do Ostravy. Zlatá tretra nabídne absolutní oštěpařskou elitu

Minulou olympiádu v Tokiu vyhrál Ind Níradž Čopra a za ním byli Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý. Mistrem světa v Eugene byl loni Grenaďan Anderson Peters, když porazil Čopru a Vadlejcha.

Jaké šance má v takové konkurenci Vadlejch?

„Vypadá lépe než loni, kdy už také házel hodně daleko. Na tréninku jsem od něj viděl věci, jako u nikoho jiného. Ani u sebe. Ani například u Steva Backleye a Sergeje Makarova, s nimiž jsem trénoval,“ řekl Železný.

O které věci jde?

„Že na tréninku hází daleko. Bylo by úžasné, kdyby jeden takový hod předvedl i v závodě.“ Jan Železný bedlivě sledoval Jakuba Vadlejcha na soustředění v Jihoafrické republice a Turecku, kde byl s jeho tréninkovou skupinou.

„Jsem rád, že už jsme doma. Po třech měsících ve světě jsem už unavenější, než tomu bývalo dříve,“ přiznal Železný. „Ale když chcete konkurovat světové špičce, musíte to absolvovat.“

Zlatou tretru Ostrava bere Jan Železný i jako pomoc českým atletům. „Mají možnost na ní získat dost bodů do světového rankingu, aby se kvalifikovali na mistrovství světa a měli klid na přípravu.“ To je motivace i pro českého rekordmana v běhu na 100 metrů (10,16 vteřiny) Zdeňka Stromšíka.

„Můj čas 10,20 vteřiny z Turnova je příslib, že bych mohl formu vyladit a nějaké body do rankingu urvat. Dostat se na kvalitní mítink v cizině je velmi těžké, takže o to je pro mě Tretra důležitější,“ potvrdil Stromšík, atlet SSK Vítkovice.

Pořadatelé na startu počítají i se spoludržitelem českého rekordu na stovce Janem Velebou. „A k tomu se snažíme získat zahraniční sprintery, kteří umějí běžet pod deset vteřin,“ uvedl manažer mítinku Alfonz Juck.

Oštěpař Jakub Vadlejch ve finále na atletickém ME v Mnichově.

Velké šance uspět má i koulař Tomáš Staněk, byť jeho soupeřem bude mimo jiné světový rekordman, Američan Ryan Crouser, jediný, kdo zatím hodil přes 23 metrů.

„Letos jsem ve skvělé formě, a i když to bude velmi těžké, jsem připravený bojovat o nejvyšší příčky. Pokořit dvaadvacet metrů před bouřlivým ostravským publikem by bylo skvělé,“ uvedl Staněk. „Loni jsem byl zraněný, takže o to více se letos do Ostravy těším. Tretra je největší mítink na našem území, takže už jen účast na ní je prestižní.“