Na Zlatou tretru dorazí letos neporažená překážkářka Camachová-Quinnová

Na atletickou Zlatou tretru v úterý do Ostravy dorazí také letos neporažená překážkářka Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika. Na tiskové konferenci to oznámili organizátoři mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour. Olympijská vítězka na 100 metrů překážek Camachová-Quinnová by ráda zaútočila na rekord mítinku, který má hodnotu 12,55 sekundy. Letos je výkonem 12,31 v čele světových tabulek.