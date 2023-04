Zlatá tretra hlásí další hvězdy: světovou rekordmanku a olympijského vítěze

Sprinterka Tobi Amusanová si chce užít skvělou atmosféru. „Tou je Tretra známá. A také vím, že se u vás běhají rychlé časy v silné konkurenci,“ vzkázala přes organizátory.

Juck připomněl, jak Amusanová loni na mistrovství světa všechny překvapila časem 12,12 vteřiny na 100 metrů překážek. „Mnozí si mysleli, jestli to není chyba, protože překonala rekord o osm setin, což je ve sprinterské disciplíně hodně.“

Alfonz Juck doufá, že by Nigerijka mohla zaběhnout nejlepší výkon mítinku, který od roku 2015 časem 12,55 drží Sharika Nelvisová.

Nejdelším během letošní Tretry bude patnácti stovka mužů v rámci Memoriálu Emila Zátopka. Největší favorit je Etiopan Lamecha Girma, světový rekordman z haly na 3 000 metrů. „Jeho cíl u nás je jasný – rekord mítinku,“ prohlásil Alfonz Juck.

Ten dosavadní už dvacet let patří Corneliovi Chirchirovi – 3:31,17 minuty. „Loni jsem u vás zaběhl osobní i národní rekord (na 3 000 metrů překážek). Dráha na stadionu je skvělá. Očekávám, že mi diváci dodají dostatek energie, abych se pokusil o čas na hranici svých možností,“ tlumočili pořadatelé Girmova slova.

Tobi Amusanová slaví vítězství ve finále mistrovství světa v Eugene.

Zatímco závod oštěpařek bude na přelomu národního a hlavního programu, mužský bude patřit k vrcholům mítinku.

„Rozumím tomu, oštěp žen bude méně sledovaný, dokud holky nezačnou házet přes šedesát pět metrů,“ uvedla oštěpařka Nikola Ogrodniková, která se o víkendu vrátila ze soustředění v Jihoafrické republice. „Sledovat muže, jak hážou přes devadesát metrů, je zábavnější.“

Ogrodniková se na mužský oštěp, v němž se utkají medailisté z mistrovství světa Anderson Petersen z Granady, Níradž Čopra a Jakub Vadlejch, těší.

„Zdá se, že Jakub je ve velké formě. Jsem na něj zvědavá, až začne na velkých závodech s velkou konkurenci,“ řekla Ogrodniková, která má i pro Čopra jen slova chvály. „Je to velice sympatický, pokorný kluk. Viděli jsme ho nyní v Africe na soustředění, kde byl déle než my.“

Zmíněná trojice oštěpařů se utká už 5. května na Diamantové lize v Dauhá.

Na Zlaté tretře se představí i česká špička v čele s oštěpaři Jakubem Vadlejchem a Nikolou Ogrodnikovou, tyčkařkou Amálií Švábíkovou, čtvrtkařkou Ladou Vondrovou a překážkářem Petrem Svobodou.

„Je to už dlouho, co jsme na Tretře startoval, ale vždy to pro mě byly neuvěřitelné chvíle s úžasnou atmosférou,“ uvedl Petr Svoboda, jehož disciplína se do programu vrací po pěti letech. „Moje příprava jde zatím podle plánu. Udělám vše pro to, abych byl na Zlatou tretru připravený v plné síle a předvedl jsme výkon hodný takového závodu.“