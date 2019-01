Na Bolta má navázat Baker. Zlatou tretru ozdobí i Lasickeneová

Loni byla jedním z lákadel Zlaté tretry mužská výška s Mutazem Issou Baršimem a Danilem Lysenkem.

Po osmi letech pořadatelé zařadili do programu tuto disciplínu v ženské kategorii a hned získali největší hvězdu současnosti Lasickeneovou, jež kvůli trestu pro ruskou atletiku stále závodí v neutrálních barvách. Utká se s ní také česká reprezentantka Michaela Hrubá, kterou čeká premiéra na Zlaté tretře.

Mužská stovka bývá jednou z nejsledovanějších disciplín. Na Zlaté tretře se na ní vedle světového rekordmana Usaina Bolta v minulosti představili také Asafa Powell, Justin Gatlin nebo Kim Collins.

K těmto hvězdám se nyní přidá pětadvacetiletý Američan Baker, který loni vyhrál čtyři mítinky Diamantové ligy.

„V Ostravě jsem ještě nikdy nestartoval, ale vím, že Usain Bolt tento mítink proslavil, a to je signál, že tam nesmím chybět. Věřím, že se diváci budou mít na co těšit, chci zaběhnout co nejrychlejší čas,“ vzkázal Baker. Společně s ním se v hlavním programu na start postaví i český rekordman Zdeněk Stromšík.

Účast na Zlaté tretře už přislíbily oštěpařka Nikola Ogrodníková a mílařka Simona Vrzalová. Velkou zahraniční hvězdou bude také olympijská vítězka na čtvrtce Shaunae Millerová-Uibová z Baham, která se v březnu rozhodne, zda poběží trať dlouhou 200, 300, nebo 400 metrů.