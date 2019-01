Maslák opět dorazí na mítink v Ostravě: Těším se na skvělé diváky

„Po nejbližších třech mezinárodních startech bude jasné, na co si mohu troufat v Glasgow,“ zmínil Pavel Maslák vrchol halové sezony, jímž bude březnové mistrovství Evropy, na němž bude usilovat o čtvrtý evropský titul.

V Ostravě odchovanec havířovské Slavie poběží třetí rok za sebou třístovku. „Rád bych atakoval hranici třiatřiceti vteřin,“ vzkázal.

Jeho rekordní čas z Gentu z roku 2014 je 32,15 vteřiny, což ho ve světových tabulkách řadí na osmé místo. Jeho nejlepší čas z Ostravy je 32,19 z roku 2017, kdy ho porazil Grenaďan Bralon Taplin.

„Těším se na skvělé ostravské diváky. Loni mě dohnali k vítězstvím ve dvou bězích na tři sta metrů a věřím, že tomu tak bude i letos. Moje příprava zatím pokračuje kvalitně,“ uvedl Pavel Maslák.

V Ostravě se stejně jako loni utká mimo jiné s Polákem Rafalem Omelkem. Jejich soupeřem bude Kolumbijec Bernardo Baloyes, vítěz loňských Karibských her a Jihoamerických her 2017, pro něhož to ale bude první start na 300 metrů.

Vstupenky za 250 korun jsou k dostání v síti Ticket Art. Národní předprogram začne v 15.45, hlavní v 17.00.