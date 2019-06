Nejlepší dálkaři světa jsou v Ostravě. Jeden bude závodit, druhý koukat

V neděli na Diamantové lize v Rabatu, kde se oba nejlepší skokané do dálky současnosti utkali, se Jihoafričan bohužel zranil.

Dnes se oba sešli u ostravského doskočiště. A­ byli ve výborné náladě. „To zranění není vážné, ale bude to chtít nějaký čas, dva tři týdny, než budu zase v pořádku,“ řekl Manyonga, který děkoval lékařům Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě za skvělou péči.

O jaké zranění jde?

Luvo Manyonga: Mám natažený sval u kotníku. V Rabatu to byl pěkný závod, podmínky dobré, ale měl jsem problém s odrazovou deskou, která byla moc tvrdá. Po jednom ze skoků mě tak museli odnést na nosítkách.

Jak nyní budete Zlatou tretru prožívat?

Luvo Manyonga: Budu v hledišti spolu s kolegy a přáteli. Jsem zvědavý, jestli Juan (Echevarría) překoná svůj rekord mítinku. Budu mu fandit.

Juan Echevarría: Luvo ale bude v tom závodě hodně chybět.

Luvo Manyonga v dobré náladě v Ostravě.

Juane, je reálné, abyste svůj loňský rekord mítinku 866 centimetrů posunul i letos?

Budu to zkoušet, i když teď nejsem v úplně optimální formě. Tu ladím na mistrovství světa v Dauhá. Sezona je dlouhá, ale teď se cítím dobře. Těším se na závod a určitě chci skočit víc než v Rabatu (834 cm). Rozhodně se alespoň pokusím rekordu přiblížit. Možná to půjde, možná ne.

Přitom v březnu jste v Havaně skočil s větrem 892 centimetrů. Jaký to byl skok?

(Pokrčil rameny) Bylo to v závěru zimní přípravy, cítil jsem se velmi dobře, ale tak dlouhý skok jsem vůbec nečekal. Počítal jsem, že to bude kolem osmi set šedesáti a bylo to mnohem dál. Ale na takové výkony teď úplně nemyslím.

Nejlepší světoví dálkaři Luvo Manyonga (vlevo) a Juan Miguel Echevarría se sešli v Ostravě.

Poté, co jste loni skočil ve Stockholmu 883 centimetrů, tam letos kvůli vám prodloužili doskočiště. Co jste na to říkal?

Jenže letos tam byla hrozná zima, takže jsem nic neukázal. Skočil jsem špatně, nešlo mi to.

Zlatá tretra Sledujte ve čtvrtek od 17.30 online.

V Ostravě má být třicet stupňů. To jde, ne?

Jistě, to mi vyhovuje. Bude to podobné jako na Kubě.

A když bude hodně foukat?

S tím nebudou problémy.

(Manažer mítinku Alfonz Juck dodává: Můžeme rozběh otočit, aby dálkaři měli kdyžtak vítr v zádech).