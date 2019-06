Moje záda loni a letos? Jako nebe a dudy, říká Vadlejch před Tretrou

Zdravotní lapálie přišly před rokem zničehonic.



Ještě na Zlaté tretře hodil Jakub Vadlejch ve špatných podmínkách 88 metrů. „A Thomas (Röhler, olympijský šampion z Ria 2016) mi pak říkal, že to není normální. Jenže pak už jsem nemohl pokračovat,“ líčil.

Dva týdny před evropským šampionátem v Berlíně jen ležel, nic jiného dělat nemohl. Záda mu to nedovolila.

I proto skončil na Olympijském stadionu v německé metropoli až osmý.

Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na ME v Berlíně.

„Vždy jsem vlétl do přípravy, jel jsem na 150 procent a cítil se skvěle, ale nedokázal jsem poslouchat svoje tělo,“ vysvětloval.



To chtěl letos změnit. Svému tělu více naslouchá a trénuje tak, aby mu neubližoval.

„Dal jsem si předsevzetí, že budu víc přemýšlet. Budu opatrnější a zvolím méně závodů,“ popisuje nyní před čtvrteční Zlatou tretrou.

Tak jak na tom momentálně vaše záda jsou?

Moje záda v letošním a loňském stavu, to je jako nebe a dudy. Loni mě omezovala hodně, i když jsem to často nedával najevo. Teď se na nich snažím pracovat, zatím jsem nehodil tak daleko, jak bych chtěl, ale věřím, že se to bude zlepšovat. Zdravotně jsem teď v udržitelném stavu, po závodě mi stačí trochu si zacvičit a můžeme jít dál.

Aktuálně vám ve světovém žebříčku patří devátá příčka díky výkonu 85,75 metrů z Odložilova memoriálu. S tím je spokojenost?

Rozjíždím se letos trochu pomaleji, ale věřím, že forma pomalu přijde a budu to směřovat směrem k mistrovství světa v Dauhá.

Jak vnímáte konkurenci na letošní Zlaté tretře? Nakonec nedorazí Johannes Vetter.

Nedorazí, asi si lehce obnovil zranění třísla. Ale bude tady Magnus Kirt, který má životní formu. Předvedl už tři dobré závody a nebude lehké mu sekundovat a porazit ho. Doufám, že kluci předvedou výkony kolem limitů pro mistrovství světa a všichni se vybičujeme k nejlepším výkonům.

Místní stadion vám vyhovuje?

Mám s ním skvělé zkušenosti a mám na něj i dobré vzpomínky. Loni jsem tu zažil pocitově nejlepší závod. Hodil jsem 88 metrů v těžkých podmínkách. Každým rokem je pro mě Tretra jedním z vrcholů sezony. Těším se na ni, připravuju se na to.

Ze které strany byste chtěl ve čtvrtek házet?

Vyhovuje mi ta strana, ze které hodím dál. (usměje se) Takže je mi to asi jedno.

Mělo by být o dost tepleji než loni.

Hlásí sice nějaké bouřky, ale to nás určitě obejde. A ano, hlavně bude teplo, což je pro mě alfa a omega všeho. Na Diamantové lize v Oslu bylo 12 stupňů a já tam letěl z Česka, kde bylo 34 stupňů, což mi nevyhovuje. Hlavní je, že teď bude teplo. Když přijde bouřka, rychle odejde.