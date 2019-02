Chodci hledají nový směr, chtějí být atraktivnější i genderově vyvážení

Poslední závod na 50 kilometrů v rámci velké světové akce by měli chodci absolvovat na olympijských hrách v roce 2020 v Tokiu. Potom nastane čas razantních změn.

V rámci genderově vyváženého přístupu by se měly na všech velkých akcích konat dva závody mužů a dva závody žen. Pro příští OH to zatím neplatí, protože závod na 50 kilometrů žen zatím nepatří do olympijského programu. Vedení světové atletiky ale loni v prosinci požádalo Mezinárodní olympijský výbor, aby ženskou padesátku do programu her v Tokiu doplnil.

I legenda změny vítá S vyřazením padesátky z vrcholných světových akcí souhlasí i Polák Robert Korzeniowski, který právě na této maratonské distanci získal tři olympijská a tři světová zlata "Víte, že moje srdce tluče pro padesátku, ale svět se rychle mění a musíme být realističtí, pohnout se kupředu a být odvážní, abychom vyhověli televizím a digitálním médiím a zachovali budoucnost závodní chůze na velkých akcích. Nepochybuji o tom, že třicítka je distance, která vytrvalostně založeným chodcům poskytne obdobnou příležitost k dosažení jejich cílů."

Po konzultaci mimo jiné s majiteli televizních práv komise doporučila změnu distancí, na kterých se bude bojovat o světové medaile. Na MS 2021 v americkém Eugene by to mělo být 20 a 30 kilometrů. Místo dvacítky by měla přijít desítka poprvé na řadu na chodeckém mistrovství světa družstev v roce 2022 a pak na světovém šampionátu v Budapešti o rok později.

Účelem změn je zvýšit atraktivitu závodní chůze. „Komise je velmi hrdá na historii a tradici našich závodů, ale naším hlavním cílem je zajistit budoucnost závodní chůze po Tokiu 2020 a nabídnout mladé generaci chodců něco navíc, než máme teď,“ uvedl v tiskové zprávě předseda komise Maurizio Damilano, olympijský vítěz z roku 1980 a dvojnásobný mistr světa na dvacítce.

Nasazení čipů, které by měly rozhodčím pomáhat při kontrole čistoty stylu, je závislé na dostatečné přípravě. Termín roku 2021 bude platit jen v případě, že všechny testy, instruktáž a distribuce čipů se stihnou do konce roku 2020.

Rada IAAF projedná doporučení komise na příštím zasedání 10. a 11. března.