Rovnost pohlaví? Prázdná slova, tvrdí zastánce chodkyň a chce se soudit

Na nejdelší chodecké trati by měli za rok v japonské metropoli závodit jen muži, ale DeMeester hodlá právní cestou prosadit, aby s nimi společně startovaly i ženy.

Na maratonské padesátce měly ženy na vrcholné světové akci premiéru na MS 2017 v Londýně, kdy jich startovalo sedm a došly čtyři. Na loňském mistrovství Evropy v Berlíně se jich na start postavilo devatenáct a čtrnáct se dostalo do cíle. Oba tituly získala Portugalka Ines Henriquesová, která podporuje snahu dostat i ženskou padesátku do olympijského programu.

Inés Henriqusová vybojovala při londýnské premiéře v chůzi na 50 kilometrů světový rekord a titul mistryně světa k tomu.

DeMeester považuje za diskriminační, že je tato disciplína vypsaná jen pro muže. Podle něj to odporuje olympijské chartě a ženská padesátka měla být na olympiádách už od Pekingu 2008. „To se zjevně nestalo, takže všechny ty vznešené základní olympijské principy rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace na základě pohlaví jsou jen prázdná slova,“ řekl serveru insidethegames.biz.

U sportovní arbitráže napadne jednání Mezinárodního olympijského výboru i světové atletické federace IAAF. Upozornil, že rozdíly mezi světovými rekordy na chodecké padesátce jsou obdobné jako v maratonu, ve kterém muži i ženy pod pěti kruhy závodí od Los Angeles 1984.

Může se DeMeesterovi podařit zvrátit zdánlivě hotovou záležitost? Pozor na uznávaného právníka ze San Franciska. Rodák z Belgie, který se v mládí chůzi věnoval na reprezentační úrovni a dosud závodí ve veteránských kategoriích, už u arbitráže v Lausanne uspěl třeba v roce 2017, kdy umnými argumenty proti rozhodnutí IAAF vymohl start na MS v Londýně pro tehdy 43letou americkou chodkyni Susan Randallovou, přestože neměla splněný účastnický limit.

Pro OH 2020 nechce DeMeester nový závod. Ženy by měly absolvovat trať společně s muži, pouze by měly samostatnou klasifikaci. „Je to malý krok pro MOV a IAAF, ale obrovský skok pro rovnost pohlaví,“ parafrázoval výrok kosmonauta Armstronga, prvního člověka na Měsíci.

Atletická federace IAAF se snažila dostat ženskou padesátku do olympijského programu, ale neuspěla. Harmonogram her v Tokiu byl dokončen v červnu 2017, tedy před srpnovou premiérou této disciplíny na MS.

Další šanci na olympijský závod na 50 kilometrů už chodkyně možná mít nebudou. Rada IAAF totiž podpořila změny navržené chodeckou komisí, které počítají s vyřazením padesátky z programu vrcholných světových akcí po roce 2020.

Pořadatelé by si pak měli vybírat v chůzi dvě distance z 10 kilometrů, 20 kilometrů a třicítky, nebo pětatřicítky. Přední světoví chodci včetně olympijského šampiona z Ria Mateje Tótha proti tomu ale protestují.