Čeští atleti vyhlížejí 1. červen. Má se začít závodit

Iniciativa pod heslem „Spolu na startu“ zahajuje atletickou sezonu hned poté, co by to mělo být možné. Podle harmonogramu uvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru by měly být sportovní akce bez účasti diváků povolené od 25. května. Původně se hovořilo o omezení na 50 účastníků, ale limit se s ohledem na plánované zahájení fotbalové ligy pravděpodobně zvýší.

Atleti zatím počítají s padesátkou osob. „Atleti chtějí závodit co nejdříve a atletický svaz našel možnost, jak závody zajistit i s omezeným počtem padesáti osob. Svazových mikromítinků bude v průběhu června šest s účastí české atletické špičky na různých místech České republiky,“ uvedl v tiskové zprávě předseda svazu Libor Varhaník.

Kladno v přímém přenosu České televize uvidí minimálně tři disciplíny - ženský oštěp, mužskou kouli a běh na 300 metrů mužů. Potvrzena je účast oštěpařky Špotákové, koulaře Staňka a čtvrtkaře Masláka. „Moc se těším na první závody, i když budou v omezeném režimu. Myslím, že závod je prostě vždy jiný než trénink,“ řekla světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková.

Neměla by ale závodit jen elita. „Účelem je nastartovat závodní proces i v jiných věkových kategoriích, povzbudit pořadatele napříč republikou, abychom se vrátili na stadiony v plné formě, i když s omezenými podmínkami. Proto do toho jdeme 1. června společně na minimálně 100 atletických stadionech pod heslem Spolu na startu. Vyzýváme tak kraje i oddíly a kluby, aby se do iniciativy zapojily. V průběhu víkendu jsme sondovali zájem o první - symbolicky společné - závody a podle ohlasů bude enormní,“ řekl Varhaník.

Závody by se měly propojit na dálku prostřednictvím sociálních sítí, videí a fotografií. Zprostředkovaný kontakt budou mít i diváci, protože ochozy musejí zůstat prázdné.