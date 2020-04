Šéftrenér atletů: Akce chceme pořádat hned, nejde rok nezávodit

Omezené možnosti tréninku, žádné závody, plnění limitů pro start na odložených olympijských hrách v Tokiu až od prosince.

Atleti zažívají krušné období, v němž nemají záchytný bod, ke kterému upřít pozornost. Letos už přišli o zmíněné halové mistrovství světa v Číně a japonský svátek po pěti kruhy, ve čtvrtek se k obětem celosvětové situaci přidal také evropský šampionát v Paříži.

„Myslím, že dneska se všichni budou muset probrat z toho zklamání. Byl to poslední vrchol, na který se všichni těšili,“ konstatuje Netscher. „Vzhledem k tomu, že tedy žádný vrchol nemáme, tak je šance pustit se do některých věcí, do kterých byste se normálně nepustili. Takže je šance nějakým způsobem experimentovat,“ dodává.

Šéftrenér atletické reprezentace Jan Netscher (vlevo) hovoří po boku šéfa svazu Libora Varhaníka.

Reprezentační šéftrenér dále zdůrazňuje nezbytnost startů v ostrých kláních.„Myslím si, že žádný atlet nemůže být rok bez závodění, bez přípravy v plné kvalitě. Za rok nás čeká olympiáda, v zimě halové mistrovství Evropy, halové mistrovství světa, to je podle mě dost velká motivace na to, aby to nikdo nezabalil,“ nabádá.



Posun akcí na příští rok naopak může být pro někoho i výhodou. „Může se to týkat většího množství mladších závodníků. Pro ně je to určitě velká motivace,“ uvědomuje si Netscher.

Možnost závodit v Česku se blíží

Přestože vyhlídky na rozběhnutí mezinárodních soutěží v dohledné době nejsou příliš dobré, v tuzemsku by se mohlo začít znovu závodit za měsíc.

Vláda totiž v rámci uvolňování opatření proti šíření koronaviru od čtvrtka počítá s tím, že konání sportovních akcí s omezeným počtem osob bude možné od 25. května.

„V okamžiku, kdy je to uvolněné od 25. května, tak počítáme s tím, že hned 25. května budeme schopni zorganizovat první akce. S napětím čekám na upřesnění, v jakém počtu budeme moci závodit. To je pro nás zásadní pro rozhodnutí, kolik disciplín budeme schopni na tom stadionu zorganizovat,“ popisuje Netscher.



Tuzemští atleti podle něj prahnou po možnosti poměřit síly se soupeři. „Myslím, že se na to všichni těší, podle toho, jak jsme bombardováni (s dotazy), kdy budeme moci začít závodit,“ říká šéftrenér.

Pozornost je upřena především k národnímu šampionátu, pro letošek zrušené velké mezinárodní akce by se totiž týkaly poměrně úzké skupiny reprezentantů. „Bylo by to nějakých 100 až 150 těch, kteří by se jich mohli zúčastnit. Pro velkou část atletické rodiny je vrchol sezony mistrovství republiky,“ vysvětluje Netscher.

Termín domácího mistrovství zatím zůstává v platnosti, šampionát se má uskutečnit 27. a 28. června v Plzni. „Ale budeme si muset sednout se soutěžním oddělením a všechny ty plány upravit. Uvidíme, jakým směrem upraví svůj kalendář Evropská atletika vzhledem ke zrušení mistrovství Evropy. Podle toho se budeme zařizovat dál. Uděláme letos asi pátý kotrmelec a začneme to dělat zase všechno od začátku,“ podotkl Netscher.



Tvrdil, že se mistrovství republiky z červnového termínu posune, ale o tom se zatím nerozhodlo. „Mistrovství České republiky prozatím odloženo není. Čekáme, jak se situace vyvine s ohledem na povolený počet lidí a další záležitosti. Minimálně do 15. května máme na definitivní rozhodnutí čas,“ reagoval předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.