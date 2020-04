Atleti přišli kvůli pandemii i o srpnové mistrovství Evropy v Paříži

Francouzští pořadatelé ho po dohodě s evropskou federací ME zrušili bez náhrady vzhledem k nejistému vývoji šíření nemoci covid-19. Odložení šampionátu na příští rok nebylo podle organizačního výboru možné.



Královna sportu přišla po odložení olympijských her v Tokiu na příští rok i o druhý vrchol sezony. V zimě se navíc nekonalo ani halové mistrovství světa v čínském městě Nan-ťing.



„Řadu týdnů jsme pracovali s několika variantami, bojovali jsme až do konce, chytali se nejmenších příležitostí, ale dnes jsme s lítostí rozhodli o zrušení,“ sdělil šéf organizačního výboru Jean Gracia. „Na konci sezony jsme chtěli nabídnout všem atletům něco zajímavého, chtěli jsme opustit ten tunel po krizi. Bohužel to tak nebude,“ dodal. Prezident francouzského svazu André Giraud řekl, že převážil „princip předběžné opatrnosti“. Pořadatelé nemohli při nejistém vývoji riskovat, že akci budou muset zrušit dva týdny před jejím konáním.

Francie registruje k dnešnímu dni na 22.000 obětí v souvislosti s onemocněním covid-19, nakažených je 160.000. V zemi platí do května karanténa a nejméně do poloviny července nebude možné v zemi pořádat akce s větším počtem lidí. Byla kvůli tomu například přeložena i cyklistická Tour de France, jejíž nový start byl naplánován na 29. srpna.

O evropské atletické medaile se pod otevřeným nebem bude nyní bojovat až v rámci multisportovního ME v Mnichově v roce 2022 (11.-21. srpna). Těsně před tím se ještě uskuteční mistrovství světa v Eugene (15.-24. července), které bylo na rok 2022 přeloženo kvůli termínové kolizi z posunutými olympijský hrami. Podobný „dvojboj“ by měli atleti absolvovat v příští zimní sezoně. Halové ME v Toruni (5.-7. března 2021) bude předcházet přeloženému HMS v Nan-ťingu (19.-21. března 2021).

Letošní venkovní sezona atletům ještě vůbec nezačala a není jasné, kdy se tak stane. Po sérii odkladů by prestižní Diamantová liga mohla začít 11. června v Oslu, ale závodit se tam má v exhibičním formátu za dodržení norských opatření proti šíření nemoci covid-19.