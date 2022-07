Dudycha je dorosteneckým mistrem Evropy na osmistovce, tyčkařka Ondrová má stříbro

Dudycha plnil roli favorita, protože je letos s českým dorosteneckým rekordem 1:48,58 jediným Evropanem, který v kategorii do 18 let stlačil svůj čas pod 1:50. V Jeruzalémě vyhrál už rozběh a ve finále zvítězil o 44 setin před domácím Noamem Mamuem. Třetí skončil o další dvě setiny zpět Ital Davide de Rosa.

Půlkař z Vysokého Mýta se stal třetím českým mistrem Evropy do 18 let. Na premiérovém šampionátu v roce 2016 v Tbilisi triumfovala kladivářka Kateřina Skypalová, o dva roky později v Györu ovládla Barbora Malíková čtvrtku. V Jeruzalémě se koná po koronavirové pauze teprve třetí ročník ME v této věkové kategorii.

Ondrová navázala na středeční stříbro čtvrtkařky Glorie Lurdes Manuel. V tyčkařské soutěži nestačila jen na Řekyni Ilianu Triantafyluovou, jež přeskočila 405 cm. V taktické bitvě zabojovala atletka Olympu Praha i o zlato, ale po úspěchu soupeřky nezvládla dva odložené pokusy o překonání 410 cm, což by znamenalo o pět centimetrů její osobní rekord.

Zlaté medaile v unikátní kombinaci skokanských disciplín vybojoval v Izraeli Ital Mattia Furlani. V úterním finále překonal jako jediný v dálkařském sektoru osmimetrovou hranici, dnes triumfoval i ve skoku vysokém. Do finále výšky nenastoupil český reprezentant Matyáš Čudlý, který se v úterní úspěšné kvalifikaci zranil při pádu mimo doskočiště.