Zlatý. Dudycha za to vzal v pravou chvíli a vyhlíží mistrovství světa

„Neběžel jsem takticky úplně nejlépe, ale to nikdo. Jinak to bylo fakt slušné. Myslím, že jsem za to ve správnou chvíli vzal a poté udržel první pozici až do cíle,“ líčil Dudycha. „Závod mě překvapivě ani tolik nebolel. Asi dvacet metrů před cílem jsem na obrazovce viděl, že už mě nemohou dostihnout — to už jsem byl přesvědčený, že to dopadne dobře,“ pokračoval Dudycha.

Šestnáctiletý půlkař naznačil už v rozběhu, že je jasným favoritem na prvenství — ostatně do dění na mistrovství Evropy vstupoval jako první muž evropských tabulek ve své kategorii. Po většinu finálového běhu si s přehledem hlídal čelo závodu. Na šestistovce svým soupeřům nastoupil a více už jej nikdo neohrozil; druhého Izraelce Noama Mamua porazil o 44, třetího Itala Davidea De Rosu o 46 setin.

„Kuba předvedl sebevědomý výkon. Tlak si nepřipouštěl, byl odhodlaný vyhrát,“ hodnotil závod ze svého pohledu Lukáš Dejdar, Dudychův trenér v AC Vysoké Mýto.

Čerstvého dorosteneckého mistra Evropy Dudychu nyní čeká pár zasloužených dnů volna a pak vrchol přípravy před odletem na mistrovství světa juniorů v kolumbijském Cali, kam se vypraví spolu s trenérem za tři týdny.

Jakub Dudycha

„Tenhle vrchol sezony je pro mě odměnou za mistrovství Evropy. Pojedeme tam především sbírat zkušenosti,“ uvedl student vysokomýtského gymnázia. Ten je teprve třetím českým atletem, který z evropského šampionátu do 18 let přivezl zlatou medaili; před ním se to v roce 2016 podařilo kladivářce Kateřině Skypalové a o dva roky později čtvrtkařce Barboře Malíkové.

„Pro Kubu je první místo z dorostenecké Evropy ohromný úspěch, časy v návazných věkových kategoriích ale velmi zrychlují. I Kolumbie by měla pomoci k tomu, aby v nich obstál,“ řekl Dejdar, pro něhož je čerstvé Dudychovo zlato prvním velkým „zářezem“ v jeho trenérské kariéře.

„Přemýšlím, jak Kubu posunout ještě dál. Vše jde dobře, ale je třeba myslet do budoucna, jak s ním pracovat,“ řekl Dejdar, který ve Vysokém Mýtě ve skromných podmínkách brousí atletický diamant. Třeba jej vyleští právě v Kolumbii.