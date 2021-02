Bez bolesti, po dobré přípravě. Teď Staněk věří: Na velké výkony už mám

Jak se v porovnání s předchozími roky při startu nové sezony cítíte?

Hlavní je, že v porovnání s minulými roky bez problémů vystoupím po delší cestě z auta. Po dlouhé době se mi podařilo odstranit problémy se skokanským kolenem. Trápily mě tři roky.

Teď už žádnou bolest necítíte?

Musím zaklepat, zdravotně jsem úplně v pohodě.

Takže za sebou máte i lepší přípravu?

Mohl jsem zabrat na odrazech, mohl jsem dělat kvalitnější věci na nohy. Zlepšil jsem se, udělal jsem si spoustu osobáků. Cítím se fajn, silný a celkem i rychlý. I technika se ustaluje tam, kde má, takže se těším na každý závod.

Jak příprava proběhla?

S lehkými problémy, ale byly takové, kvůli kterým jsme nemuseli nějak extrémně improvizovat. Odjeli jsme na Kanáry, je vidět, že se to tam povedlo. Takže si nemůžu na nic stěžovat.

V DAUHÁ. Koulař Tomáš Staněk během finálového závodu na mistrovství světa.

Sezonu jste ve Stromovce zahájil výkonem 21,48. Spokojenost?

Úplně spokojený jsem nebyl. Upravili jsme potom nějaké technické problémy, abych neměl váhavý začátek a nemusel nad tím tolik přemýšlet. Což si myslím, že se povedlo.

Ve středu vás čeká mítink Czech Indoor Gala, s čím do něj půjdete?

Chtěl bych konečně ukázat dodělaný pokus. Se vším, jak má být. Minulý závod ukázal, že i když se to úplně nevyvedlo, tak na nějaké velké výkony tam už klidně je.

Mrzí vás, že oproti minulým ročníkům nebude letos v Ostravě taková konkurence?

Samozřejmě nebude konkurence jako v minulých letech, ale v téhle situaci jsem rád za každý závod. I tak tam ale bude lepší konkurence než na halové lize ve Stromovce a doufám, že i lepší atmosféra.

Jak vnímáte nejistotu kolem konání olympijských her v Tokiu?

Je olympijský rok. Takže se snažím připravit s trenérem tak dobře, jak to jen dokážeme. Nejde si myslet, že hry nebudou, netrénovat, jezdit po horách a dělat, co mě baví. V létě bych pak koukal jak puk, že najednou jsou.

Počítáte tedy s tím, že hry se letos konat budou?

Kalkuluju s tím, že budou. Ať už v jakékoliv formě. Chci do Tokia odjet v té nejlepší formě, co jsem kdy měl. Zatím to tomu nasvědčuje, musím na sebe být opatrný a co nejkvalitněji se připravit.

Co říkáte na výkony vašeho konkurenta Ryana Crousera? Při obou letošních startech překonal 22,60 metru, navíc vrhem 22,82 stanovil nový halový rekord.

Je to takový specifický druh koulaře. Má neskutečné parametry, neskutečnou výbušnost. Samozřejmě je to pro mě na jednu stranu motivující, na druhou stranu se ale koule posouvá úplně do extrému.

Jak?

I v Evropě platí, že co před pár lety stačilo na medaili, tak dnes se s tím sotva postupuje do finále. Z tohoto pohledu je to motivující, ale i trošku svazující. Je to taková horší doba, ale s tím nic nenaděláme. Musíme trénovat, dřít a kdo chce uspět, ten tomu musí dávat opravdu všechno.