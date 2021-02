Nechci být českou dvojkou, odmítá před ostravským mítinkem Maslák

„Na ostravský závod se moc těším,“ řekl Maslák v onlineovém rozhovoru s novináři. „Jen škoda, že to bude bez diváků. To jsem si už ale vyzkoušel v Karlsruhe.“

Jaké to bylo?

Zvláštní. Tam pouštěli diváky z repráku. Když jsem běžel, tak to bylo takové bžum bžum... V duchu jsem smál.

S přípravou jste spokojený?

Absolvoval jsem ji převážně u nás venku. Do haly jsme ale také mohli chodit, i když ne úplně v ideální čas. Nijak extra mi to však nevadilo. Když to nezkazím, mohu v Ostravě podat dobrý výkon.

Na čtvrtku se vracíte po tom, co jste loni běhal spíše kratší tratě. Nedělá vám to potíže?

Ze začátku jsem byl nervózní. To sice bývám vždy, ale teď jsem byl o něco více. I příprava byla trochu jiná. Ze začátku se mi moc nedařilo, nevěděl jsem, co od sebe očekávat. Ale pak jsme byl příjemně překvapený. Minule (v Karlsruhe) jsem běžel špatně takticky, ale přesto jsem s výkonem spokojený. Věděl jsem, že mám na kvalitnější čas a budu čekat, až závod nezkazím a povede se mi.

Jste čerstvě podruhé otcem. Ovlivnilo narození syna nějak vaši přípravu?

Nijak. Manželka byla během přípravy těhotná. Spíše teď vše ovlivňuje Mateo. Po tom, co se narodil, jsem méně vyspaný, ale zvládáme vše v pohodě a fungujeme dobře.

Užíváte si roli dvojnásobného táty?

Zpočátku jsem se musel oťukat. Bál jsem se Matea přebalovat, jak je malý, ale už jsem si zvykl a užívám si to naplno. Dost času ale spí. Víc si ho užiju, až se bude rozkoukávat a vnímat i přes den. Jinak Mia (prvorozená dcera - pozn. red.) je ráda, že má brášku. Řádí slušně, takže i ji musím hodně hlídat.

Takže běhání kolem dětí je taková vaše další fyzická příprava?

To úplně ne. Běhání tam je, ale ne tak náročné, aby mě fyzicky posunulo dopředu. Ale hodně mi to dává psychicky, protože člověk má jiné hodnoty a atletiku už vnímá i trochu jinak. V tom mě rodičovství může posunout. Mám jakoby nové cíle, novou motivaci. Mia už vše sleduje a když kouká na televizi, ví, že běžím.

V Karlsruhe jste byl třetí časem 46,99 vteřiny. Z Čechů je rychlejší Vít Müller, který na Halové lize zaběhl 46,70. Těší vás silná domácí konkurence?

Jsem rád, že Víťa zaběhl tak dobrý čas rovnou na startu sezony. Určitě mě to tlačí, abych byl lepší než on. Nechci být ta dvojka, mám na to být ještě rychlejší. Věřím, že v Ostravě se vrátím na post české jedničky. Jeho čas je fajn pro štafetu, máme větší šance na Evropě, teoreticky bychom na ní mohli bojovat o medaili. I to je pro mě motivující.

V Ostravě bude 20. a 21. února i halové mistrovství republiky. Budete i na něm?

Počítám s tím, ale ještě uvidíme, na jaké distanci. Bude záležet i na tom, jak se budu cítit směrem k halové Evropě.

Jaké máte vůbec ambice pro tuto sezonu?

Počítám s olympiádou, přes to vlak nejede. Pojedu tam závodit a basta fidli. Teď je však pro mě prvotní hala. Důležité bude dostat se na Evropu (halový evropský šampionát bude 4. až 7. března v Toruni - pozn. red.) a bojovat tam samozřejmě o medaili. Vypadá to, že tamější závod by mohl být vyrovnaný. Jsou tady noví mladí čtvrtkaři, takže jsem zvědavý, jak to celé bude a budu doufat, že medaili domů dovezu.