Čtyři tituly, medailové žně. Plzeňští atleti na domácím šampionátu zářili

Valešová: Dvě medaile? Z koule jsem zklamaná Hned v úvodní disciplíně atletického šampionátu v Plzni získala pro pořádající Škodu český titul. Lenka Valešová ovládla soutěž kladivářek, odpoledne pak přidala na skvrňanském stadionu bronzovou medaili v kouli. Hned dva dárky k pětatřicátým narozeninám, které slaví zítra. „Ale nebudu zastírat, že jsem zklamaná z koule. Ta mi opravdu nesedla,“ přiznala domažlická rodačka Valešová, ještě pod dívčím jménem Ledvinová účastnice olympijských her v Pekingu 2008. Myslela jste tedy na domácím šampionátu na ještě lepší medailovou bilanci?

Chtěla jsem zlato a stříbro. Z koule jsem vážně zklamaná, nesedla mi, ačkoliv ještě při rozcvičování to vypadalo slušně. Závod se mi zkrátka nevyvedl. Čekala jsem něco lepšího, výkon určitě neodpovídá letošnímu standardu. Čím si to vysvětlujete? Došly vám v závěru sobotního odpoledne ve velkém vedru síly?

Myslím si, že jsem se spíše nepotkala s technikou. Fyzicky jsem se necítila vůbec špatně, spíš jsem to správně netrefila. Pokud se vrátíme ke zlatému kladivářskému závodu, ten proběhl naprosto v pohodě?

Tam jsem byla hodně nervózní, ale paradoxně mi právě nervozita naštěstí asi pomohla. A nakonec z toho byl opravdu slušný výkon, z toho mám radost. Michal Černý, trenér plzeňského klubu, od vás očekával dvě medaile, takže tuto metu máte splněnou. To vás těší?

Určitě, splnila jsem své aktuální tabulkové postavení. Rozhodně nemohu být zklamaná, ale jak jsem říkala, s výkonem v kouli nejsem úplně spokojená, ač to stačilo alespoň na třetí místo. Pomohli vám i fanoušci? Jak jste vůbec vnímala atmosféru na plzeňském stadionu?

Už na dopolední program dorazilo docela dost lidí, fanoušci povzbuzovali. Měla jsem tady navíc i celou rodinu, včetně dětí. Určitě mi to pomohlo! Co na výkony říkaly vaše děti?

Pořád křičí: „Mami, do toho!“ Jsou spokojené, každý dostane jednu medaili, takže si myslím, že bude panovat všeobecná radost. Šampionát se v Plzni konal po pěti letech a organizátoři odvedli dobrou práci. Souhlasíte?

Bylo to super! Musím všem organizátorům složit velikou poklonu, klobouk dolů!