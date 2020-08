V Plzni se pořádají nejvymakanější akce, tvrdí běžkyně Hrochová

Vaším nejaktuálnějším úspěchem je prvenství z mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Je pro vás tento úspěch z obtížné trasy velkou vzpruhou pro šampionát v Plzni?

Určitě ano. Kopec je vždycky náročný, tam to nejde nijak ošulit. Je to zkrátka devět a půl kilometru do kopce, převýšení bývá sto metrů na kilometr. Bylo to hodně náročné, ale už od druhého kilometru jsem se snažila soupeřkám utéct. Podařilo se mi získat náskok a nakonec ho udržet až do konce. Rozhodně mi to pomůže.

Jak moc se těšíte na víkendový vrchol atletické sezony?

Určitě to bude moc hezké! Když se pořádají akce v Plzni, tak je má Škodovka vždycky nejvymakanější. Oproti jiným městům – například v Praze nebo Ostravě – tam to nikdy nebývá tak dobře připravené. V Plzni na šampionátu pracují několik týdnů desítky lidí, dorazí i plná tribuna, jak jsem slyšela, takže to bude velké. A krásné!

Co pro vás znamená, že se mistrovství koná právě v Plzni, tedy v domácích podmínkách, které dokonale znáte?

Má to určitě své výhody, nicméně všichni trenéři z oddílu budou do mistrovství nějak zapojení, takže nebudou mít tolik času na nás, atlety. V tom to bude trošku náročnější, ale na druhou stranu nemusíme nikam cestovat a máme tady známé prostředí.

Loni jste vybojovala medaili na pětikilometrové trati, mohou se na vás fanoušci těšit v tomto závodě také letos?

Jsem přihlášená na sobotní závod na 3000 metrů překážek a na pět kilometrů. Oba starty jsou přibližně ve dvou hodinách, takže pravděpodobně poběžím překážky a následně uvidíme, jestli půjdu i do závodu na pět kilometrů.

Jaké jste si vytyčila cíle pro tyto dva závody?

Určitě bych ráda získala alespoň jednu medaili.

Můžete prozradit, jak probíhala vaše příprava na víkendové atletické mistrovství republiky doma v Plzni?

V posledních dnech jsme se zaměřili na překážky, protože na ně v předchozí době nebylo tolik času. Po karanténě jsem absolvovala dvě soustředění, kde se trénoval hlavně běh, na trénink překážek došlo až po nich v Plzni. Takže snad mám naběháno!

Očekáváte doma velkou podporu z publika, dorazí rodina a přátelé?

Rodinní příslušníci úplně ne, protože nejsou z Plzně. Ale všichni z atletického klubu na akci budou, takže se budeme navzájem podporovat.

Na západ Čech se znovu po pěti letech sjedou největší tuzemské hvězdy. Budete o volném programu nabírat inspiraci u těch nejlepších es, třeba i z jiných sportovních disciplín?

Nejlepší atlety máme my v Plzni! Takže největší hvězdy mohu okoukávat tady u nás... (smích)