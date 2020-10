Snad to není poslední letošní akce, věří Hrochová před MS v půlmaratonu

„Na závod se těším. Je určitě fajn, že se závodu mohu zúčastnit, ale na druhou stranu, nejedná se o úplný vrchol mého letošního atletického roku. Když to řeknu na rovinu, je samozřejmě fajn, že se něco ještě koná, ale tenhle závod není nic, co by byla moje priorita, na kterou bych se vyloženě těšila celou sezonu,“ připustila Hrochová přímo z dějiště mistrovství světa.

Rodačka z České Lípy si dobře uvědomuje, že během závodu bude čelit velkému zástupu světových atletek. „Na umístění si určitě žádné cíle nedávám. Neviděla jsem ještě startovku, ale pravděpodobně se na startu objeví nejlepší běžkyně, které běžně překonávají evropské i světové rekordy, protože se jedná o jedinou vrcholnou atletickou akci v tomto roce. Takže se zde sejde opravdu velká konkurence.“

Na startu ve Gdyni by neměla chybět ani Etiopanka Ababel Yeshanehová, světová rekordmanka v půlmaratonu. Některá pozitiva se ale i pro čtyřiadvacetiletou Češku najdou, během víkendu by totiž mělo v Polsku panovat ideální počasí na atletický závod. „Nemělo by být vedro, což je určitě fajn, ani by nemělo pršet nebo foukat vítr. Celkové podmínky vypadají zatím příznivě, tak doufám, že všechny předpovědi vyjdou a bude to přesně tak,“ hlásí Hrochová.

Opora atletické Škody zároveň doufá, že šampionát by se pro ni nemusel být závodní tečkou tohoto roku. Pokud vše vyjde, představí se Hrochová minimálně ještě na akcích v zahraničí: „Věřím, že se ještě nějaké akce uskuteční, například v Itálii. Tam by se měl konat závod v kopcích, na to se moc těším. I v Česku jsou ještě do konce roku naplánované tři nebo čtyři závody, ale jestli se budou konat, to se uvidí až podle situace. Asi nikdo neví, jak to bude a nebude.“

V důsledku vládních opatření jsou aktuálně zakázány tréninky sportovců uvnitř hal. Změny se dají do nejbližších týdnů jen těžko odhadovat, Hrochová má však se svým trenérským týmem plány na přípravu víceméně dané: „Já uvnitř prakticky vůbec netrénuji, v tom mě tahle špatná doba nijak zvlášť neomezuje. Každopádně, po návratu z Polska bychom měli odjet znovu rovnou do zahraničí, tentokrát na soustředění,“ plánovala bronzová žena z domácího šampionátu v půlmaratonu a účastnice loňské univerziády v Neapoli.