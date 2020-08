Dvě zlata a bronz? Zní to naprosto skvěle! Vždyť jsem ještě juniorka, září atletka Suchá

Ačkoliv mladá atletka nemá rozhovory zatím příliš v oblibě, po závodech zářila štěstím.

Dálku jste odstartovala výborným druhým pokusem, který pro vás po výkonu 643 centimetrů znamenal osobní rekord.

Bylo skvělé, že jsem to skočila hned na začátku soutěže. Ale i ostatní holky skákaly úžasně, takže jsem se bála až do konce, že mě někdo přeskočí.

Při posledním pokusu jste svůj rekord vylepšila o dva centimetry, navíc jste již věděla, že v dálce budete nejlepší. Pomohlo vám to?

Bylo naprosto úžasné skákat poslední pokus s vědomím, že už jsem vyhrála titul mistryně České republiky. Je to skvělé, doufám, že to nebyl můj poslední titul.

Přejděme k nedělnímu trojskoku. To byl závod plný nervů, že?

Ano, jsem naprosto šťastná, že jsem vyhrála, ale určitě bych si představovala trochu méně křížků.

Medaili jste zachraňovala po dvou přešlapech až ve třetím pokusu. S jakými pocity jste do něj šla?

Rozhodně jsem si dávala pozor na prkno, abych byla určitě před. Bohužel se mi to stává docela často, takže si už začínám zvykat.

Nakonec z toho byl výkon 13,35 metru, i v trojskoku jste tak vylepšila svůj osobní rekord. Jaký byl vítězný skok z vašeho pohledu?

Určitě se mi povedl, ale myslím si, že jsem měla ještě na víc.

Na domácím šampionátu v Plzni jste získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou, stala jste se jednou z nejúspěšnějších atletek. Jak vám to zní?

Naprosto skvěle! Obzvlášť, když jsem věkem ještě juniorka. Moc se těším na naše juniorské mistrovství České republiky.

Jaké bylo domácí publikum, cítíte se jako hrdinka plzeňského šampionátu?

Oba dny to bylo naprosto skvělé, fanoušci byli opravdu úžasní! Určitě je to velká výhoda, že jsem tady doma, na stadionu jsem denně. Nevím, jestli se cítím jako hrdinka, ale je to fakt neskutečný pocit. (smích)

Jaké jsou vaše další plány?

Čeká nás finále extraligy, potom se určitě představím na mistrovství republiky juniorů. Co bude následně, to uvidíme.

Je pro vás tato již velice úspěšná sezona s rekordy a medailemi závazkem do budoucna?

Doufám, že se moje výkony budou neustále zlepšovat. A že jsem si na sebe neupletla bič, ale bude to pro mě o to větší motivace.