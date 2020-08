Složitý šampionát výškařky Sajdokové. Křeče v noze, ale přesto zlato

K obhajobě loňského titulu vám stačily pouhé dva pokusy. Jak byste takový závod zhodnotila?

Původně jsem měla jít maximálně jen na tři pokusy, ale vůbec jsem nečekala, že mě chytne kotník. Kvůli tomu jsem měla křeč v celé noze. Hodně mě to zaskočilo, protože jsem v poslední době neměla vůbec žádné zdravotní potíže.

Co přesně se během závodu stalo?

Vůbec nevím. V momentě, kdy jsem se odrazila, šel celý kotník i lýtko do křeče. Až když jsem si nohu promasírovala, trochu se to zlepšilo.

Takže před startem byla vaše noha v úplném pořádku?

Ano. Absolutně nevím, co se ní stalo.

Před pokusem na 190 centimetrů jste měla celkem dlouhou pauzu. Jak moc pro vás bylo složité, abyste dokázala tuto výšku překonat?

Za přestávku jsem byla strašně ráda, protože jsem měla aspoň chvilku na to, abych si kotník dala trochu dohromady. Vůbec nevím, co všechno jsem s ním dělala, ale celou dobu jsem se mu věnovala. Po doskoku mě noha bolela úplně stejně jako po prvním pokusu, ale ta pauza mi hodně pomohla. Zbytek závodu už jsem pak skoro ani nesledovala, soustředila jsem se hlavně na sebe a vlastní problémy s kotníkem.

Když letošní vítězství porovnáte s loňským ziskem zlata, bylo to pro vás v Plzni i kvůli zranění složitější?

Určitě, to bylo! Ale náročné to bylo i loni v Brně, protože jsem byla čerstvě po juniorském mistrovství Evropy. Oba tituly pro mě hodně znamenají.