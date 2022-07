Koulařská pohádka. O zázračném školákovi, jenž vyrostl v jedlíka a šampiona

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Eugene (Od našeho zpravodaje) - Americký koulař Ryan Crouser je zajímavý chlapík obklopený pozoruhodnými příhodami. V dětství toužil být astronautem, jenže když narostl do robustní postavy, uznal, že by se do raketoplánu nevešel. Denně spořádá dvakrát víc jídla než průměrný člověk. Má rád dinosaury, kutění a čísla. A jen tak mimochodem je držitelem světového rekordu, dvojnásobným olympijským vítězem a nejnověji také mistrem světa.