Africká nadvláda trvá. Tituly na MS v krosu obhájili Kiplimo a Chebetová

Mistrovství světa v krosu v Bělehradě Muži (10 km): 1. Kiplimo (Uganda) 28:09, 2. Aregawi (Et.) 28:12, 3. Kiplangat 28:14, 4. Kipkorir 28:16, 5. Masai (všichni Keňa) 28:18, 6. Cheptegei (Uganda) 28:24. Ženy (10 km): 1. Chebetová 31:05, 2. Rengeruková 31:08, 3. Kipkemboiová 31:09, 4. Acholová 31:24, 5. Ngetichová (všechny Keňa) 31:27, 6. Chelangatová (Uganda) 32:00. Junioři (8 km): 1. Kibathi (Keňa) 22:40, 2. Sime (Et.) 22:41, 3. Kipruto (Keňa) 22:46. Juniorky (6 km): 1. Alemayová 19:28, 2. Ayichewová 19:32, 3. Didaová (všechny Et.) 19:38. Smíšená štafeta: 1. Keňa (Cheruiyot, Nyamburaová, Munguti, Chepkiruiová) 22:15, 2. Etiopie 22:43, 3. Británie 23:00.