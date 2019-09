Do tašky ponožky navíc. Zranění se hojí a koulař Staněk se chystá na MS

„Byl jsem překvapený, jak se to rychle lepší. Je štěstí, že tam bylo víc malých trhlinek, než kdyby to byla jedna větší, která by se hojila déle,“ pochvaluje si Staněk.

„Samozřejmě ještě chvilku potrvá, než budu moct jít do plné zátěže. Ale jsem rád, že mám od doktora pozitivní zprávu, že do Dauhá mohu odletět,“ říká 28letý koulař.

Na přerušenou přípravu si nestěžuje. Naopak.

„I odpočinek je důležitý. Já jsem takový, že když vidím, jak ostatní házejí kolem dvaceti dvou metrů, tak si myslím, že musím jen víc makat a dřít. Ale tělo také potřebuje občas pauzu,“ prohlásil.

Přesto z tréninku úplně nevypadl. Pár dní po zranění už v posilovně cvičil alespoň horní část těla, postupem času si bude s ohledem na svůj zdravotní stav přidávat. A chystat se na vrchol roku.

V minulých letech vybojoval stříbro z halového mistrovství Evropy v Bělehradě 2017, pod střechou získal také bronzy ze světového šampionátu v Birminghamu 2018 a evropského v Glasgow 2019.

Pod otevřeným nebem je jeho nejlepším výsledkem čtvrtá pozice z předloňského mistrovství světa v Londýně, kde mu k medaili chybělo pouhých pět centimetrů.

Přidat do sbírky cenných kovů další kus ale bude nesmírně těžký úkol.

Mužská koule je totiž tento rok velice kvalitní.

„Letos už osm lidí hodilo víc než 22 metrů,“ připomíná Staněk. „Je trochu skličující, že tato hranice už není tak výjimečná.“

„Může se stát, že ani 22,10 nemusí stačit. Na finále Diamantové ligy v Bruselu nebyly podmínky úplně ideální, rozcvičovali jsme se u popelnic na betonu. A třetí místo bylo 22,08,“ doplnil.

I tak se ale Staněk nevzdává.

„Byl bych spokojený s překonáním letošního maxima (21,67 m). Ale to v tuto chvíli minimálně, protože v Ústí mě překvapilo, jak mi forma graduje. Konečně mě to začalo dost bavit, i když mě trochu stoplo zranění,“ říká.

„Silově jsem na tom dobře, odpočatý také budu a technicky to už vypadalo také dobře,“ vyjmenovává jedenáctý muž letošních tabulek. „Takže snad nevidím nic, co by mohlo šampionát zhatit.“

Před něčím se ale atleti přeci jen budou muset mít na pozoru.

Během mistrovství bude venku rtuť teploměru stoupat ke čtyřicítce. Na sportovištích, která budou celá klimatizovaná, naopak bude jen 24 stupňů.

„Spíš se budu prát se zimou. Budeme s tím muset určitě počítat. Stačí sebemenší hloupost a tělo to zastaví, v tuhle chvíli by bylo hrozné dostat angínu,“ varuje český atlet.

A jak s tím bude bojovat?

„Naštěstí jsem si to lehce ozkoušel v květnu při Diamantové lize. Určitě si musím vzít hodně triček, dávat si něco přes pusu, abych neměl knedlík v krku. A také mít s sebou hodně ponožek,“ vyjmenovává Staněk.

Zda i tento zdánlivý detail napomůže k úspěchu, se uvidí už brzy.

Světový šampionát pro Staňka začne 3. října.