Koulař Staněk se před MS zranil. Třeba mi to pomůže, překvapil

„V pátém pokusu mi to ujelo, nejspíš jsem si natrhl tříslo. Půjdu co nejdřív na sono, ať vím, jak je to vážné,“ vykládal Staněk, ale rozladěný z toho až tolik nebyl: „Doufám, že díra bude jen centimetr dva, pak budu fit za dva tři týdny. Už se mi to stalo před halovým mistrovstvím Evropy, pak jsem měl medaili. Konečně si odpočinu, jinak bych chtěl pořád makat nonstop jako doteď. Možná mi to pomůže a přijde jiskra. Zatím to bylo nemastné neslané.“



Ústecký koulařský mítink v osobním rekordu 21,47 metru ovládl Novozélanďan Jacko Gill, bronz bral za vrh dlouhý 20,45 metru Portugalec Tsanko Arnaudov, třetí muž evropského šampionátu 2016.

Ředitel ústeckého podniku Miroslav Vachuta byl nadšený: „Sedm výkonů nad dvacet v období, kdy se koulaři chystají na mistrovství a forma má teprve vrcholit, je skvělé. A to se někteří top závodníci před šampionátem schovávají a u nás chyběli. Škoda, že Staněk neustál jeden monstrpokus k 22 metrům. “

I českého reprezentanta, který je ve světovém žebříčku osmý, tenhle neúspěšný vrh štval. „Blbě jsem přešlápl, letělo to daleko, bude mě to dlouho mrzet,“ litoval.

Našel ovšem i pozitiva na ústeckém mítinku. „V závodě nic moc, ale rozcvičování bylo nejlepší za poslední dobu. Zkoušeli jsme nové technické prvky, hodně se osvědčily. Lehce jsem házel za 21 metrů, a to jsem se ani nesnažil,“ nadchlo jej.

Mistrovství světa v katarském Dauhá vypukne 27. září, závod koulařů má kvalifikaci 3. října. „Vzhledem k tomu, co se hází ve světě, to budou dva závody. Už v kvalifikaci totiž budeme muset házet naplno. Limit bude asi 21,30, přitom šest sedm lidí se letos dostalo za 22, to je příšerný. Cílem bude prolézt do finále a tam do toho jít zase naplno.“