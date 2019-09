Nominace je schválená, Dauhá je připraveno. Atletické MS se blíží

Sázet bude reprezentace pochopitelně na Zuzanu Hejnovou – dvojnásobnou královnu světového šampionátu.



V průběžných světových tabulkách jí patří pátá příčka za čtveřicí Američanek, je suverénně nejlepší Evropankou a také atletkou, ke které budou české medailové naděje vzhlížet nejvíce.

„Cítím se dobře, nic mě nebolí a forma by měla gradovat právě na světovém šampionátu,“ opakuje celou sezonu česká překážkářka.

Už sedmý světový šampionát čeká oštěpařku Barboru Špotákovou, která bude zároveň obhajovat titul z Londýna.

„A sedmička je šťastné číslo, ne?“ usmívala se na pondělní tiskové konferenci.

Má za sebou povedené soustředění v Jablonci, ze kterého se nyní chce odrazit minimálně k nejlepšímu výsledku sezony. V sektoru ji navíc doprovodí vicemistryně Evropy Nikola Ogrodníková a také Irena Šedivá.

Nikola Ogrodníková v curyšském finále Diamantové ligy.

Nechybí ani stříbrný oštěpař z Londýna Jakub Vadlejch a bývalý mistr světa Vítězslav Veselý. V nominaci je také koulař Tomáš Staněk, který si sice na mítinku v Ústí poranil tříslo, ale zranění by nemělo být nijak vážné.

„Mám dobrou zprávu, razantně se to zlepšilo od sona, které bylo v pátek. To jsme nic nevěděli kvůli té krvi, která se vylila. Bylo tam víc trhlinek na jednom místě. Nebylo to asi nic velkého, ale spíš byly vedle sebe. Už je dobré, že se tam dělají jizvy. Myslím, že to bude brzo v cajku,“ vykládal Staněk novinářům.

Jak zvládnout horko?

„Máme před sebou největší sportovní událost roku. Bude to pro nás obrovský svátek, ale zároveň je to akce, která nabourává celé to schéma sezony,“ říká předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Kvůli velkému vedru, jaké v Dauhá během léta panuje, se šampionát uskuteční až nyní, nezvykle na podzim. V čase, kdy si reprezentanti v jiných letech užívají zaslouženou dovolenou, tentokrát budou zápolit na akci sezony.

„Je to zvláštní. Máme za sebou pět let neutuchajících diskuzí o tom, jaké mistrovství světa bude, co přinese, jestli to bude takové, nebo jiné. Teď to konečně uvidíme, brzy odlétáme,“ těší se Varhaník.

Na programu bude celkem 49 disciplín. Shodně 24 pro muže a ženy a pak také jedna společná – premiérově se poběží smíšená štafeta na 4x400 metrů.

„A s českou účastí, za což jsem velmi rád,“ těší předsedu.

Problémem pro celou výpravu bude pochopitelně počasí. V těchto dnech, i těch následujících má být v Dauhá kolem 40 stupňů.

„Což není nejhorší. Vlhkost je ale kolem devadesáti stupňů, a to pro atlety není nic příjemného,“ popisuje Varhaník.

Změny teplot budou hrát na šampionátu hlavní roli. Zatímco na místě, kde se budou atleti rozcvičovat, bude třeba 36 stupňů, ve svolavatelně už to bude jen 28. V tunelu, na samotném sportovišti nebo třeba v mixzóně pak pouhých 24 stupňů.

Když byl bývalý šéftrenér Tomáš Dvořák v Dauhá na inspekční cestě, byla mu údajně velká zima.

„Uvidíme, jak se s tím všichni vyrovnají. My každopádně budeme dělat všechno pro to, abychom naše atlety co nejlépe připravili,“ říká Varhaník.

Přibude Doležal?

A nebude jich mnoho.

Třiadvacet atletů, to není nijak závratné číslo.

„Očekávali jsme ještě nějakou další pozvánku,“ přiznal i nový šéftrenér reprezentace Jan Netscher. „Nominační systém se trochu změnil a závodníci, kteří nesplnili ostrý limit A, tak byli různě dopozváni. I my jsme očekávali nějaké množství pozvaných, ale to se nenaplnilo. Žádali jsme pak i o vysvětlení, ale zatím jsme ho nedostali.“

Zvláštní bylo třeba nepozvání desetibojaře Jana Doležala.

Desetibojař Jan Doležal na ME v Berlíně.

Tomu patří 20. místo letošních tabulek a v Dauhá bude závodit celkem 24 desetibojařů. Přesto pozvánku od IAAF nedostal. I proto spolu s trenérem Josefem Karasem předčasně ukončili soustředění ve Španělsku.

Netscher se ale ještě nevzdává.

„Jsem na mailu a furt doufám, že mi něco pípne. Honza je první pod čarou a až dneska o půlnoci se nominace definitivně uzavírá. Doufám, že pod čarou nezůstane,“ prozradil šéftrenér.

S jakým výsledkem z Dauhá by on sám byl spokojený?

„Když se závodníci přiblíží nebo překonají osobní rekordy. Pak je pravděpodobnost, že někdo medailově uspěje. A my bychom medaili rádi přivezli,“ dodává nový šéftrenér.