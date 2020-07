Pavlišta má rekordní šestý titul v půlmaratonu, Joglová první

Do souboje o titul nezasáhl obhájce prvenství z předchozích dvou let Jiří Homoláč, který obsadil až deváté místo s téměř čtyřminutovou ztrátou na vítěze. Hned za ním skončil medailista z předchozích tří ročníků Petr Pechek. Pětatřicetiletý Pavlišta navázal na tituly z let 2012, 2013, 2015, 2016 a 2017 a ziskem deváté medaile z MČR se odpoutal v čele statistik od Jana Bláhy.



„Nepočítám to, vždycky jdu do závodu s tím, že chci být v prvních třech, chci bojovat o medaili a dát do toho všechno. A dokud se mi to daří a baví mě to, tak to budu dělat dál,“ řekl České televizi Pavlišta, který má dohromady už 11 mistrovských titulů v různých běžeckých disciplínách na silnici i dráze. Na stupně vítězů s ním tentokrát vystoupili o deset let mladší soupeři Dominik Sádlo a Vladimír Marčík.

Brzy třiatřicetiletá Joglová získala vůbec první atletický titul a jako druhá při MČR pokořila hranici 1:14. Rekord šampionátu drží Alena Peterková z roku 1995 časem 1:13:16. Osobní maximum si Joglová vylepšila o minutu a tři čtvrtě. „Konečně jsem na trati prodala to, co jsem natrénovala,“ řekla Joglová.

Se ztrátou 22 sekund za dvacátou ženou z loňského mistrovství světa v maratonu skončila druhá triatlonistka Vendula Frintová, třetí místo obsadila s více než dvouminutovým odstupem obhájkyně prvenství Tereza Hrochová.

„Měla bych poděkovat Vendule Frintové, že se držela až k poslední obrátce. Pak se mi podařilo jí trošku cuknout, už se nechytla a já toho využila. Protáhla jsem krok a nechala tam všechno,“ líčila Joglová, jež o 16 sekund zaostala za limitem pro účast na říjnovém mistrovství světa.