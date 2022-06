Zraněný Staněk: Abych stihl MS? Někdo by musel mávnout kouzelným proutkem

Navzdory komplikacím Staněk v Hodoníně získal mistrovský titul. Triumfoval díky výkonu 20,76 metru, což jej příjemně překvapilo.

„Návrat vypadal jednoduše a krásně, ale zákulisí bylo strašné,“ líčil poté. „Měl jsem opravdu hnusný zánět v noze, nevědělo se, jestli nebudu muset na kapačky. Naštěstí zabrala antibiotika, která jsem minulý týden vysadil. Před republikou jsem házel třikrát s tím, že se ani nerozběhnu.“

Nakonec jste ale v Hodoníně závodil.

Říkal jsem si, že je to republikový šampionát a že to bude hodně symbolické, když se tady loni prohnalo tornádo. A když se pořadatelům podařilo udělat tak pěkné mistrovství republiky, tak jsem toho využil a parazitoval. Za ty metry jsem hrozně šťastný.

Co vám závod, v němž jste zvládl tři pokusy a další tři vynechal, ukázal?

Že kotník drží. Bohužel jsem musel přidržet hlavu, která chtěla házet dál a chtěla se dostat přes 21 metrů. Pořád do toho nemůžu jít naplno, protože se z nohy ještě nezvednu. Jsem rád, že se vracím ke skvělé formě, kterou jsem měl po soustředění v Africe.

Co přesně se vám poté přihodilo?

Před prvním závodem jsem se zranil, natrhl jsem si dentální vaz na vnitřní straně kotníku. A jak jsem na to dával zábaly, tak se mi kůže asi nacucala mastičkama a něco se mi bohužel zaneslo dovnitř. Celý kotník jsem měl červenofialový, měl jsem devětatřicítky teploty, zimnici. Bomba no, na začátek sezony nemůžete chtít víc. Ještě když jsem věděl, jak na tom při soustředění v Africe jsem.

Mistrovství světa v Eugene začíná 15. července, stihnete ho?

Ještě jsem to s trenérem neřešil, musíme zohlednit zranění. Cítím, že kotník, že je z padesáti nebo šedesáti procent v pořádku, takže mě čeká ještě hodně práce. Opravdu to nechci uspěchat. Jsem rád, že mistrovství Evropy je později, do srpna je času dost. Takže spíš asi takhle, ale svět nechci úplně zavrhovat.

Koulař Tomáš Staněk se chystá k pokusu na první lize mistrovství Evropy v Kluži.

Co by se muselo stát, abyste na šampionát jel?

I v téhle situaci můžu hodit daleko, ale musím věřit, že pokus můžu naplno rozjet. A aby mělo smysl tam jet, musel bych házet ke 22 metrům. Takže by někdo musel mávnout kouzelným proutkem. Sice se kotník zlepšuje každým dnem, ale rekonvalescence je dlouhá. A bohužel jsem se doslechl, že kdybych si tenhle vaz přetrhl, tak je to na operaci. Což by bylo hodně špatné. Radši tomu chci dát čas, abych mohl házet v plné formě.

Je rozhodování o možném vynechání mistrovství světa snazší, když měsíc po něm následujte mistrovství Evropy?

Jo, v tom je to určitě lepší. Osobně jsem radši, že Evropa je druhá, mám na přípravu víc času. Mnichov je navíc blíž, v našich podmínkách, bez časového posunu a nemusím tam letět hodně dlouho dopředu.

Navíc bude na Evropě menší konkurence.

O tom se nemusíme bavit. Když se už jenom na americkém šampionátu hází kolem světového rekordu, tak musíte být v extrémní formě, abyste na mistrovství světa mohl soutěžit. Čtvrtý na světě jsem už byl, na Evropě taky, ale při aktuální formě ostatních musím být realista. Evropa asi bude trochu jednodušší, ale může se stát, že třeba Poláci nahází 22 metrů.

Nemrzelo by vás na druhou stranu, kdybyste závody v Eugene sledoval jen v televizi?

Mrzelo. Jenže když jsem opravdu chtěl závodit a prodat formu, na kterou jsem dřel v Africe, tak jsem dostal za vyučenou. Ničilo mě být doma, těch čtrnáct dnů mi přišlo jako měsíc. Chcete závodit, čtete, kolik házejí soupeři a říkáte si, že házejí tak málo a vy jen ležíte s nohou nahoře a je vám blbě. Jsem rád, že jsem se z toho vykurýroval a tady na republice jsem předvedl takový výkon. Doufám, že se to bude jen lepšit.