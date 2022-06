Návrat z Ameriky do Česka? Smáli se mé rozcvičce, líčí atletka Malíková

Navzdory popichování si dvacetiletá čtvrtkařka pobyt doma užívá.

„Česko teď vnímám úplně jinak než dřív. A hodně mi chybělo jídlo. Sice nepotřebuju každý den svíčkovou, ale kvalita jídla mi v Česku přijde mnohem lepší,“ srovnává.

Při opětovném shledání s přáteli ve vlasti měla spoustu příhod k vyprávění. Líčila, jak v zámoří zdárně absolvovala první ročník oboru design na Virginia Tech University.

„Jsem tam spokojená, poznala jsem super lidi.“

Už překonala i jazykovou bariéru, kvůli níž se zpočátku ostýchala mluvit anglicky.

„Když jsem musela přemýšlet, co chci říct a jak to mám říct, bylo to náročné. Proto jsem se radši nescházela s lidmi, byla jsem na pokoji a šla v devět spát,“ vysvětluje.

Kromě studia se věnovala i atletice. Poznala třeba, jak se připravují běžci delších tratí.

„Poprvé jsem viděla, jak trénují dlouhotraťaři, ale ve skupině jsem měla i holky, které stejně jako já běhají 400 a 800 metrů. S jinými holkami jsem vlastně taky běhala poprvé, vždycky jsem byla zvyklá trénovat s kluky.“

Vybraná finále sobotního programu MČR v Hodoníně 11:30 kladivo žen

11:45 výška mužů

12:10 tyč žen (Švábíková)

14:00 oštěp mužů (Vadlejch, Veselý)

14:40 400 m žen (Vondrová, Malíková)

14:50 400 m mužů (Šorm, Maslák)

14:55 koule mužů (Staněk)

15:40 dálka mužů (Juška)

15:50 oštěp žen (Špotáková, Ogrodníková)

Svůj atletický progres nyní touží ukázat na mistrovství republiky v Hodoníně. V rozběhu čtyřstovky předvedla třetí nejrychlejší čas 54,3 vteřiny.

„Byl to pro mě teprve druhý letošní závod čtvrtky a upřímně, necítím se v ní úplně nejlíp,“ prozrazuje. Příčinu vidí ve změně prostředí i tréninkových metod.

„Vnímám to jako posun, abych byla potom lepší. Musím si vyzkoušet, jak v Americe funguje skloubení školy s atletikou. Do budoucna mě to na sto procent posune. Aby přišly výkony na dráze, tak to ještě chvíli bude trvat.“

Na zlepšení má ještě dostatek času. Svůj potenciál ukázala loni, kdy se kvalifikovala na olympijské hry do Tokia a na mistrovství Evropy do 21 let získala individuální stříbro a štafetové zlato.

Všech těchto úspěchů dosáhla na čtyřstovce, v budoucnu by ovšem mohla přejít na dvojnásobnou trať, na níž by mohla ulevit bolavým achilovkám, jelikož delší závod nevyžaduje tolik intenzity.

„Ale pro moji psychiku to bude zase horší, takže se musíme rozhodnout, co je důležitější,“ usmívá se. „Momentálně to ještě mentálně úplně nezvládám. Jak achilovky bolí a běžím dvě kolečka, tak to není úplně příjemné. Ráda bych kloubila 200, 400 a 800 metrů a atletikou se bavila.“

Příležitost k užívání si bude mít dnes od 14.40 v republikovém finále čtyřstovky. Dalšími vrcholy MČR v Hodoníně budou klání oštěpařů s Jakubem Vadlejchem (14.00) či Barborou Špotákovou (15.50) nebo dálka s Radkem Juškou (15.40).

Vstup ke stání je zdarma.