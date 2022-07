Mäki v semifinále odpadla: Závod mi nechutnal, mrzí mě to. Pomůže trénink

Náročné kombinace rozběhu a semifinále v po sobě jdoucích dnech se obávala už dopředu. Jako by tušila, že jí přinese trable.

Ač věřila, že přesto zabojuje o finále, do nějž se probojovala na loňských hrách v Tokiu, v Eugene neuspěla.

Proč vám semifinále nesedlo?

Došly mi síly. Závod byl podle mě rozběhnutý stejně jako rozběh, ale vůbec mně nechutnal. A podle toho to taky vypadalo.

Když jste se krátce za polovinou závodu propadla na poslední místo, už jste věděla, že je zle?

Snažila jsem se držet, ale když to tam není, tak to prostě nejde.

Kombinace dvou závodů ve dvou dnech vás tedy dostala?

Nevím, jestli jsem byla unavená z rozběhu, ale dva závody po sobě bych asi měla zvládnout mnohem líp. Moc jsem nespala, což není žádná novinka, po závodě nikdy nemůžu moc usnout. Asi se musím zamyslet, jak do druhého dne načerpat víc energie.

Mohl ve vaší nepohodě hrát roli časový posun?

Řekla bych, že ne. V rozběhu jsem cítila hodně síly. Myslela jsem, že když se v semifinále poběží víc souvisle, tak to bude lepší. Ale nebylo. Moc mě to mrzí, ale sport je někdy i takovýhle. A vy to musíte zvládnout.

Kristiina Mäki v rozběhu na 1500 metrů.

Pár minut před vámi nastoupil k rozběhu váš partner Filip Sasínek. Viděla jste jeho závod?

V call roomu jsem stihla start a jak jsem vyšla na plochu, viděla jsem výsledek (Sasínek nepostoupil o dvě setiny). Jaký byl průběh, moc nevím.

Už za měsíc startuje mistrovstvím Evropy v Mnichově, jste ráda, že hned máte před sebou další úkol?

Určitě, je dobré to co nejrychleji hodit za hlavu a nic si z toho nedělat. To je u mě možná rozdíl proti mladším létům, kdy bych z toho byla špatná. Teď se budu těšit domů a tréninkem to snad zvládnu překonat a zlepšit. Vždycky pomůže hned jít běhat. Nejlepší by byl trénink ještě teď.