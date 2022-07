Dva volné dny? Vůbec nevím, co se mnou udělají, obává se semifinalistka

Vondrová si semifinále světového šampionátu zajistila jako třetí postupující na čas. V cílové rovince svého rozběhu ještě bojovala o třetí místo, kterým by do další fáze šla přímo. Britku Ohuruoguovou ale nepředběhla a skončila čtvrtá.

„Chybělo mi na ni víc než půl vteřiny. Nevím, jestli jsem ji stahovala, i když mi přišlo, že jsem v konci měla sílu. Chtěla jsem ji předběhnout, jen mě překvapila, že běžela rychle. Ale když jsem postoupila, tak to nevadí,“ hodnotila 22letá reprezentantka.

Jak jste se cítila fyzicky?

Popravdě vůbec nevím. Závod byl divný, moc si ho nepamatuju. Uslyšela jsem výstřel, běžela jsem, doběhla a pak jsem se jen koukala na tabuli, jestli to stačí. Možná si vzpomínám jen na to, že při výběhu ze zatáčky, kde mě seběhla Polka, trochu fouklo.

Zmínila jste, že vás dostihla nakonec vítězná Polka Kielbasiňská. Pomohlo vám, že jste z osmé dráhy měla někoho na dohled?

Čekala jsem, že se to stane, takže jsem pak běžela za ní. Kdyby pode mnou byl někdo pomalejší, tak by to asi bylo horší, ale čekala jsem, že mě seběhne, protože je hodně rychlá. Pak jsem se jí jen chtěla držet.

Do semifinále nastoupíte až za dva dny. Prozradíte ambice?

Nevím, co to se mnou udělá, nikdy jsem takhle neběžela. Myslím, že na všech akcích, kde jsem postoupila do semifinále, jsem v něm běžela hůř než v rozběhu. Chtěla bych se pokusit o co nejlepší čas a uvidíme, na co to bude stačit.

Jak volné dny strávíte?

Vůbec nevím, ještě se musím domluvit s trenérem. Ale zítra (v pondělí) si dám asi volno, další den se půjdu rozcvičit a pak závod.

MS Eugene 2022 Příloha iDNES.cz

Věříte, že byste mohla pokořit hranici 51 vteřin?

Určitě na to mám. Už dřív jsem říkala, že letos to přijde. Jen nevím, jestli teď, na Evropě nebo někdy jindy. Nechci se svazovat, protože když jsem řekla, že něco zaběhnu, tak mi to většinou nevyšlo. Prostě chci vylepšit svůj čas z rozběhu (51,55).

Na minulém mistrovství světa v Dauhá 2019 jste rovněž postoupila do semifinále. Jak jste se od té doby posunula?

V Dauhá jsem byla v trochu jiné pozici. Byla jsem vykulená, že jsem postoupila, ještě přímo na velké Q, ne na čas. Ale teď se ve světě běhá o vteřinu rychleji, stejně tak i já běhám o vteřinu jinak. Takže jsem byla v pozici, že kdybych nepostoupila do semifinále, bylo by to špatné. V Dauhá jsem mohla překvapit, tady jsem měla jasný úkol postoupit do semifinále. A teď už mě čeká jenom boj s časem.