Špotáková o startu v Kladně: Moc se těším, soutěž je vždy jiná než trénink

Atletika

Zvětšit fotografii Barbora Špotáková | foto: Český atletický svaz - Tomáš Taubr

dnes 12:59

Z Unhoště do Kladna je to nějakých jedenáct kilometrů. Barbora Špotáková by tak klidně mohla doma nasednout na kolo a dorazit na stadion Sletiště v rámci rozcvičky na kole. V lehkém tempu by to zvládla za tři čtvrtě hodiny.