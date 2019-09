Copánky všude, kam se podíváš. Snad se zase stane zázrak, věří Šafránková

Co vás to napadlo? Jak dlouho trvalo nechat si na hlavě udělat takovou parádu?

Trvalo to tři hoďky. Byla to taková pohodička, že jsme půlku z toho prokecali. Asi by to šlo rychleji, ale my jsme si z toho udělali pohodové dopoledne.

Kdo vám copánky pletl?

Mám takové šílené kamarády, co trochu dělají do kadeřnictví, motají se kolem Kašpárka v rohlíku, kde dětem češou číra a barevné věci. A jeden můj kamarád má kámoše, který tohle dělá, tak se domluvili.

Po kolika pivech jste do toho šla?

Bylo dost ráno, sice mi pivo místo čaje nabízel, ale nakonec neproběhlo. (usměje se).

Kolik metrů vám copánky v Dauhá přidají?

Doufám, že dost. Zkoušela jsem házet, jestli mi to úplně nevadí. Když mám rozpuštěné vlasy, nebo dlouhý cop, tak se mi to všechno vyhrne do obličeje a pleskne mě to přes obličej, ale jde to zamotat do totálního drdolu, takže to v něm vydrží.

Jak dlouho si takhle vlasy necháte?

Dokud to bude vypadat jakžtakž. Bojím se, že v tomhle teple, když se člověk rychle potí, to bude trochu průšvih. Vydrží to tak deset dnů, pak jsem zvědavá na to rozplétání.

Ale do finále vám vydrží, ne?

Přesně, proto jsem si je nechávala dělat na poslední chvíli. Byla jsem tam v úterý a ve středu jsme odlétali.

Soupeřky už vás viděly?

Neviděly. Ale když jsem vylezla z letadla, děti úplně koukaly. Normálně koukají na to, jak jsem velká a diví se. Když mám teď ještě tohle na hlavě, je to ještě lepší. Teď na snídani na mě kuchařka volala: Jeee, to máte ale vlasy. Budí to trochu pozornost, je to sranda.

Co vaše bolavá záda? Přežily šestihodinový let?

Kupodivu ho přežily fakt dobře. Celou cestu jsem se bála a čekala jsem, kdy mě začnou tlačit, ale nepřišlo to. Zjistila jsem, že nejhorší část dne je ráno, kdy vstanu z postele. Asi nemůžu tak dlouho spát, abych je nepřeležela (smích). Protože pak mám pocit, že zatuhnou a zakousnou se, než během dne povolí. I proto jsem ráda, že jsem v béčkové skupině, která začíná až v šest, a ne ve čtyři. Stihnu se ráno proběhnout, rozcvičit, protáhnout se.

Kvalifikační limit pro postup do finále je 72 metrů. Docela tvrdý limit.

My jsme s tím ale počítali. Holky mají naházeno, takže podle těch výkonů je to logický krok. Ale myslím, že bude stačit výkon kolem 70 metrů.

Povzbudí vás před startem vzpomínky na osmé místo z Londýna před dvěma lety?

Určitě, přesně to si říkám. Tam se vlastně stal zázrak, tak proč by se nestal znova.