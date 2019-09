Bez těch slečen s testosteronem se to aspoň pročistilo, říká Mezuliáníková

Lavina emocí v posledních dnech válcovala Dianu Mezuliáníkovou.



Poté, co ji předminulé pondělí Mezinárodní atletická federace nepozvala na světový šampionát do Dauhá, se psychicky sesypala.

„Obrečela jsem to, házela flintu do žita, končila s kariérou. Všechny ty negativní emoce mě zasáhly. Byla to docela velká depka, protože podle tabulek jsem si myslela, že bych na těch pozvánkách být měla,“ popisovala.

Pár dní jí trvalo, než se z šoku oklepala.

Mezitím už si na dobu šampionátu naplánovala dovolenou v podobě prodlouženého víkendu v Česku. S dodatečnou pozvánkou už vůbec nepočítala.

„Ještě že se to nestalo mně, já bych okamžitě někam odletěla,“ smála se skokanka o tyči Romana Maláčová.

Mezuliáníková zůstala na příjmu a udělala dobře.

Snad nebudou hrát tabulky roli

V pátek, jen pět dní před odletem, jí zavolal šéftrenér reprezentace Jan Netscher, že do Dauhá nakonec jede.

„A já prodloužený víkend rychle zrušila. V první chvíli jsem si ale nebyla jistá, jestli třeba není prvního dubna a apríl. Vážně jsem tomu chvíli nevěřila,“ popisovala.

Netscherovi ale vmžiku potvrdila start na osmistovce a nabitá novou energií rychle vyrazila na stadion dohánět tréninkové manko. Chvíli ani netušila, jak střídat nohy, připadala si těžkopádně.

„Až jsem si říkala - pane bože, co já tam budu dělat? Naštěstí se to zlepšilo,“ usmála se. „Už to byl takový ten klasický podzimní večer, člověk má nastavené, že je posezonní volno, že začne příprava na další sezonu, že bude běhat čtyři měsíce po kopcích v Tatrách. A ne, já byla na stadionu a musela jsem běhat hodně rychle.“

Věřila ale, že všechno zlé je k něčemu dobré.

Že sice přišla o pár dní tréninku, ale zároveň si fyzicky i psychicky odpočinula, což může být v tak netradičním roce 2019 vlastně výhodou.

Vždyť šampionát v Dauhá má být místem, kde budou hrát světové tabulky pramalou roli. Jednak kvůli nezvyklému počasí, kdy z 40 stupňů venku budou atleti přecházet do klimatizovaných 24 stupňů na stadionu.

A také proto, že je vrchol sezony až nyní na konci září.

„Byla bych moc ráda, kdyby to platilo. V tabulkách jsem snad druhá (čtvrtá) od konce, takže kdyby se pořadí trochu promíchalo, bylo by to jenom lepší,“ říká.

Semenyaová? Nemá tu co dělat

Cílem pro 27letou atletku z Bruntálu je jednoznačně postup z rozběhu.

Těch bude v pátek na programu celkem šest, přímo postupují nejrychlejší tři závodnice, dalších šest pak podle času.

„Snad budu mít štěstí na rozběh a poběží se rychle, abych si vylepšila letošní nebo osobní maximum. Může se stát, že to bude tak rychlý běh, že z něj stejně jako v Londýně postoupí všechny holky na čas. Nejsem ve formě, že bych mohla od začátku do konce běžet sama pod dvě minuty. Musím se spoléhat na ostatní holky,“ má jasno.

Zároveň chce ale dokázat, že dodatečnou pozvánku dostala právem. Že je atletkou, která svou výkonností na mistrovství světa patří.

„Nemám ani na tričku vytisknuté své jméno. Proto chci všem ukázat, že tu nejsem omylem, ale právem,“ zdůrazňuje.

Kdo naopak v Dauhá chybí, je kontroverzní královna této disciplíny Caster Semenyaová, které start kvůli vysoké hladině testosteronu zakázala IAAF.

Stejně jako Francine Niyonsabaové a Margaret Wambuiové. Tedy všem medailistkám z posledních olympijských her v Riu.

Caster Semenyaová

„Z mého sobeckého pohledu jsem za to samozřejmě ráda, že Caster a jí podobné nestartují. Celá ta kauza se strašně táhla, chvíli ji nechávali běhat, pak zase ne. Ale podle mě tady nemají co dělat. Spousta lidí jí fandila, protože to byla zvláštnost, ale celkově to atletice moc dobrý obrázek neudělalo,“ je přesvědčená Češka.

Na startu budou scházet i Rusky včetně dopingové hříšnice Marije Savinovové.

„Bez těch slečen s testosteronem a některých Rusek se to aspoň pročistilo. Neříkám, že je to úplně čistá osmistovka, ale když ji umíte běhat za dvě minuty, můžete se dostat do finále. Předtím ty časy kolem 1:55 byly pro většinu Evropanek jiný svět. Teď jsou karty přece jen rozdané trochu spravedlivěji,“ těší ji.

Tak jen je využít.