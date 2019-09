IAAF se navzdory výhradám přejmenovala na Světovou atletiku

Podle Sebastiana Coea, který byl ve středu znovu zvolen do čela federace, byla změna nevyhnutelná kvůli tomu, aby atletika více přitahovala mladé lidi. „Odedávna kdykoli se mě někdo zeptal, pro jakou organizaci to pracuji, trvalo mi tři nebo čtyři minuty, než jsem mu vysvětlil, co to znamená. Zapracovali jsme na té značce do detailu. Nasloucháme vysílacím společnostem, mediálním partnerům, fanouškům, sportovcům. A opravdu věříme, že nám to pomůže oslovit více mladých lidí,“ řekl Coe.

Podobný krok už dříve udělala evropská asociace, jež se oficiálně jmenuje European Athletics. Také český svaz používá i název Česká atletika.