Nepřetrhne se 24letá medailová šňůra? Šampionát atletů startuje

Maláčová vyznává zásadu: Hlavní je se z toho nepo... Tyčkařka během sezony „prospělo“ onemocnění Zatímco Diana Mezuliáníková bude v 16.37 ve čtvrtém rozběhu na 800 metrů první Češkou v akci na oválu, v technických disciplínách obstará od 16.30 premiéru její spolubydlící na pokoji Romana Maláčová v kvalifikaci tyčkařek. Mezi 33 závodnicemi jí v tabulkách sezony patří 23. místo. Vstupenkou do finále je limit 460 centimetrů. Maláčová má letos pod otevřeným nebem na kontě zatím 456 centimetrů, zato osobní rekord 462. „Čekala jsem, že limit tu bude výš, holky letos skáčou hodně vysoko,“ povídá v hotelu Mariott Marquise. „Ale je fakt, že mistrovství světa je něco úplně jiného než jakýkoliv mítink, kde je člověk víc v pohodě a skáče na sebe. Třeba by nakonec mohlo na finále stačit i 455. Uvidíme, jak s námi zamává počasí.“ Na rozcvičovacím stadionu bude ve vedru okolo 35 stupňů, na stadionu Chalífa má být potom klimatizovaných 24 stupňů. „Podobnou teplotu tu máme s Dianou na pokoji, to bychom měli zvládnout,“ povídá s úsměvem Maláčová. Problém může nastat jinde. „Pozorovala jsem při rozcvičení Američanky a přišlo mi, že jim to nejde, že jim v té zdejší vlhkosti nedrží tyče. Hodně se potí, kloužou. Já mám magnesium, to by mohlo být dobré, zato lepidlo, co se na tyče dává, tu nedrží.“ Vzápětí si vzpomene na motto, které vyznává: „Jak říká Marian Jelínek: Hlavní je se z toho nepo... Toho se před závodem držím. Soustředím se na techniku a nic nevymýšlím. I když ono se to krásně říká a hůř provádí, co? Já to taky umím lidem perfektně vysvětlit, ale praxe je horší.“ Sezona je i pro ni dlouhá. V tuto dobu bývala obyčejně na dovolené - nebo nemocná. „Vždycky přijde září, poslední závod a já po něm lehnu s nemocí. Tělo si řekne, co potřebuje. Ale teď to beru tak, že letos už jsem nemocná byla, tak tady neonemocním.“ Limit na šampionát splnila brzy, proto plánovala, že si v průběhu sezony naordinuje třeba i měsíční pauzu, aby si odpočala. Ale touha závodit byla silnější. „Dostala jsem najednou spoustu nabídek na závody, tak jsem je vzala. Potom jsem měla ke konci srpna psychickou krizi. Byla jsem unavená, potřebovala trénovat, ale už jsem nemohla.“ Když po startu v Hodoníně onemocněla a tři dny ležela, paradoxně ji to vysvobodilo ze začarovaného kruhu. „Odpočinula jsem si a následující tréninky byly skvělé, protože jsem se dostala z tlaku, že na mistrovství světa musím skočit vysoko. Přestala jsem z Dauhá dělat pupek světa a kupodivu to bylo najednou lepší. Dostala jsem se do harmonie, v jaké bych měla být.“ Věří, že si ji přivezla také do Dauhá. „Těším se. Mám ráda výzvy a tenhle šampionát je i svými podmínkami něco nového.“ Dvaatřicetiletá tyčkařka je odhodlána při svém třetím startu na mistrovství světa poprvé projít z kvalifikace do finálových bran.