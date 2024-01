Sprinterka Maňasová: Olympiáda? Ano! Byť je pořád ještě hodně daleko

„U nás se sice dělá vše pro štafety, ale my se snažíme jít vlastní cestou. Chceme, aby Kája zrychlila natolik, že se prosadí individuálně nejméně na evropské úrovni,“ prohlašuje její trenér Ivo Pištěk. „Nějaká velká prohlášení o časech a podobně od nás ale neuslyšíte.“

Tak či tak chce se svou svěřenkyní vyvrátit názor, že česká sprinterka nemůže být rychlá.

Byť se jí v úterý nevedlo. Vítkovická atletka na mítinku Czech Indoor Gala doma v Ostravě byla na 60 metrů až osmá v čase 7,56 vteřiny, když zavrávorala na startu. Vítězná Polka Ewa Swoboda byla v cíli za 7,07.

Maňasová tak aktuálně pomýšlí na březnové halové mistrovství světa v Glasgow. Jenže ostrý limit je 7,19 vteřiny. Uvažuje o něm?

„Teď jste mě odhalili. Nechtěla jsem pouštět čas, který mám v hlavě, ale jo, trošičku na něj pomýšlím a doufám, že se tam dostanu,“ přiznává nadějná atletka.

A co olympijské hry v Paříži?

„Dívala jsem se na žebříček a byla pořádně překvapená. Říkala jsem si: Já tam jsem? Co to je? Uvidíme, jak se vše vyvrbí. Každopádně je to pro mě na začátku sezony povzbuzující,“ má jasno.

Do Paříže pojede 56 nejlepších sprinterek, přičemž Maňasová je v nynějším regulovaném pořadí zemí na 55. místě. Celkově je 130.

Paříž je pochopitelně tuze daleko, i tak je na ní vidět, jak rychle se zlepšuje. V roce 2022 v hale zvládala 60 metrů za 7,50 vteřiny, loni už za 7,32 a letos vyrovnala český rekord 7,23 Kláry Seidlové.

Czech Indoor Gala. Zleva Ewa Swoboda, Karolína Maňasová.

Maňasová tvrdí, že na jejím vzestupu má největší podíl právě Pištěk. Ten dříve pracoval mimo jiné i s tenistkami Barborou Krejčíkovou a Karolínou Muchovou.

„K atletice jsem se vrátil kvůli Karolíně,“ podotýká s tím, že je komerční trenér. „Nepatřím pod žádný oddíl. Platí mě Kájini rodiče.“

Na Maňasové oceňuje pracovitost a stoprocentní oddanost atletice. „Dobré je, že si už sáhla na prostředí velké atletiky. A hlavně, že celý rok byla zdravá,“ tvrdí. V minulých letech ji totiž často srážela zranění.

„Když jsem odešla od bývalého trenéra, byla jsem úplná troska. Pan Pištěk se mnou začal jako s někým, kdo je po těžké operaci. Postupně jsme budovali základy,“ vzpomíná.

Za stoupající výkonnost podle ní může i to, že zesílila. Přidala na odrazech i v posilovně. Stále by však potřebovala přibrat, což se jí nedaří. Váží kolem padesáti kilogramů.

„Kila naberu během hrubé přípravy, a když jsem trochu vyběhaná, zase zhubnu,“ krčí Maňasová rameny. V jídle se přitom nijak neomezuje. „Jen když závodím, vynechávám smažená jídla. Asi mám rychlý metabolismus.“

Pištěk je přesvědčený, že se dvěma třemi kily navíc by byla dynamičtější a ještě lepší. „Po každém víkendu se Káji ptám, kolik váží. A vždy slyším: Zase padesát jedna... Ale večer jsem měla padesát dva,“ usmívá se Pištěk.

Ve volném čase ji baví kreslit. „Teď jsem se k malování trochu vrátila, ale to u mě přichází ve vlnách,“ říká. „Někdy mám kreslící období dva týdny a pak ho omezím.“

Zato hudbu poslouchá pravidelně. „Cokoliv od Michaela Jacksona až po hip hop, ten nejvíc. Mám ráda Eminema, celý ten jeho životní příběh,“ líčí.

Muzika jí pomáhá i na závodech.

„Pustím si Eminema a ten mě nabudí. Dám si sluchátka a mám svůj svět,“ popisuje.

Podle Pištěka je jeho svěřenkyně rebelka. „Pokud ale jede se mnou v autě, musí vydržet metal – Judas Priest, Rammstein, Metallica, to je moje. Snáší to však dobře,“ usmívá se trenér. „Když jsme se ale loni vraceli z Grazu, mohla si pustit i něco svého.“

To kouč připomněl její čas 11,26 na sto metrů, který od Jarmily Kratochvílové za 40 let žádná Češka nezaběhla.

Až Karolína Maňasová.