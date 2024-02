O tituly i limity. Blíží se halové MČR: nechybí Staněk, vrací se Svoboda

Ve hře jsou totiž i limity a nominace na letošní vrcholné akce. V březnu se odehraje halové mistrovství světa v Glasgow, v červnu venkovní evropský šampionát v Římě a na přelomu července a srpna olympijské hry v Paříži.

Právě k nim se upíná třeba výškař Jan Štefela. V letošní sezoně je ve skvělé formě, zlepšil si osobní rekord na 230 centimetrů a jen tři centimetry ho dělí od ostrého limitu pro klání pod pěti kruhy.

„Do Ostravy pojedu s tím, že chci vyhrát, to je jasné,“ povídá svěřenec bronzového olympijského medailisty z Athén 2004 Jaroslava Báby. „Dál uvidíme. Po třech závodech během devíti dnů mám tělo docela zdevastované, tak bude záležet, jak se dám dohromady. Ale olympiáda je samozřejmě sen, to je tutovka.“

Štefela se do akce pustí v rámci nedělního programu, který začíná v 11.00 hodin. V sobotu se startuje od 13.00 a během prvního dne šampionátu se představí například koulařská hvězda Tomáš Staněk.

Tomáš Staněk na mítinku Czech Indoor Gala.

Bronzový medailista z venkovního mistrovství Evropy v Mnichově 2022 bude útočit už na šestý český titul z haly. Mohl by také pomýšlet na vlastní rekord šampionátu, jenž má hodnotu 21,59 metru.

Dvaatřicetiletý Staněk letos zatím nejdále vrhl 21,33 metru na Czech Indoor Gala, kde byl druhý a připsal si třeba triumf nad bývalým mistrem světa Tomem Walshem z Nového Zélandu.

„Forma stupňuje, začíná být lepší,“ pochvaluje si Staněk, který se naposledy představil na silně obsazeném mítinku ve francouzském Liévin, kde bral třetí příčku.

Juška o devátý titul, Svobodův návrat

Na loňský titul v českém rekordu 472 centimetrů by ráda navázala tyčkařka Amálie Švábíková.

Už o deváté domácí zlato z haly zabojuje dálkař Radek Juška. I tomu se letos vede skvěle. Na Gala dolétl na značku 803 centimetrů a zaostal jen za řeckým olympijským vítězem Miltiadisem Tentogluem.

„První osmimetrový pokus v hale od roku 2016. O to víc to je motivující do zbytku sezony,“ pochvaloval si třicetiletý atlet.

Kvůli zdravotním problémům rok nezávodil, v Ostravě se už ale Petr Svoboda vrací do bloků.

Pro českého rekordmana a majitele osmi tuzemských titulů půjde zároveň o důležitou přípravu před mistrovství světa v Glasgow, kam má splněný limit. Chce si dokázat, že i přes výpadek bude připravený.

Překážkář Petr Svoboda na mítinku Jablonecká hala (2023)

Ještě podstatnější bude vzhledem k březnovému šampionátu ve skotské metropoli klání čtvrtkařů. Vždyť se hraje o místa do štafety. Adeptů je spousta: Matěj Krsek, Vít Müller, Pavel Maslák, Patrik Šorm, Michal Desenský.

Nabitý bude i ženský závod na 400 metrů. Titul obhajuje Tereza Petržilková, loni ale nezávodila už jistá účastnice her v Paříži Lada Vondrová.

„Samozřejmě, že bych ráda zaútočila na pozici stabilní české jedničky,“ vyzývala Petržilková před startem sezony Vondrovou. „Nebude to lehké, záleží i na zdraví, ale slibuju, že udělám všechno.“

V předběžné startovní listině čtvrtky figuruje i osmnáctiletý talent Lurdes Gloria Manuel. Na šedesátce by zase měla pozornost poutat o dva roky starší Karolína Maňasová, jež letos vyrovnala český rekord Kláry Seidlové 7,23 sekundy.

Ostrava toho nabídne spoustu.