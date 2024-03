ONLINE: Halové MS ve Skotsku pokračuje. O medaile bojuje Juška, v akci Svoboda

První medaile z vrcholu halové sezony jsou rozdány, v sobotu atleti ve skotském Glasgow zabojují o dalších devět sad. Hned v dopoledním bloku může do české sbírky přispět dálkař Radek Juška, večer jde do akce tyčkařka Amálie Švábíková a finále čeká čtvrtkaře Matěje Krska. O postup do dalších fází šampionátu usilují překážkáři Petr Svoboda, Štěpán Schubert a sprinterka Karolína Maňasová. Veškeré dění sledujte v podrobné online reportáži od 11:00.