Evropské mítinky žádají umožnění plnění limitů na olympiádu na podzim

Bylo by to důležité, pokud by se na podzim mohla rozběhnout mezinárodní atletická sezona. Na tom pořadatelé stále pracují. „Při jednáních s našimi sponzory a dalšími institucemi, proč je v roce 2020 potřeba organizovat atletické mítinky, jsme bohužel ztratili klíčový argument: možnost olympijské kvalifikace,“ napsali v dopise, o němž informoval web insidethegames.biz.

Proto by byli rádi, kdyby se WA znovu zamyslela nad termínem opětovného spuštění olympijské kvalifikace, který je nyní stanoven na 1. prosince. „Pokud by globální situace povolila pořádání atletických soutěží na podzim 2020, rádi bychom, aby atleti mohli plnit olympijské kvalifikační standardy,“ uvedli.

Mezinárodní atletická federace zmrazila světové žebříčky a přerušila kvalifikační období, protože v současné krizi kvůli koronaviru nemají atleti stejné podmínky. Limity z minulé sezony platí, znovu je bude možné plnit až od 1. prosince.

To kritizovala řada českých i světových atletů. Nelíbí se to ani oštěpařce Nikole Ogrodníkové, i když se jí to osobně netýká, protože má limit splněný z loňska. „Přijde mi to jako hrozná blbost. Někde hodíte skvělý výkon a nebude se vám to počítat. To je šílené,“ uvedla na svazovém webu.

Atletická asociace, která sdružuje profesionální závodníky, provedla na toto téma průzkum mezi 685 respondenty z 82 zemí. Šedesát procent by bylo rádo, kdyby se jim limity letos uznávaly. Na druhou stranu ale 56 procent dotázaných by považovalo za nefér, kdyby sami kvůli opatřením proti koronaviru nesměli závodit, zatímco atleti z jiných zemí by mohli. Více než tři čtvrtiny atletů také vyjádřily pochybnosti nad důvěryhodností letošních výkonů kvůli omezení dopingových testů.

Nad zahájením letošní mezinárodní atletické sezony visí velký otazník. Například mistrovství Evropy naplánované na 25. až 30. srpna do Paříže ale ještě zrušené nebylo.