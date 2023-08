Vadlejcha v Curychu čeká další souboj s Čoprou, ukáže se i Švábíková a Juška

Vadlejch před světovým šampionátem vyhrál mítink Diamantové ligy v Monaku, kde Čopra nezávodil. Indického rivala český oštěpař porazil naposledy na Kontinentálním poháru v Ostravě v roce 2018, od olympijských her 2021 v Tokiu s ním prohrává. Do jejich souboje se bude chtít zapojit také Julian Weber z Německa, který z mistrovství světa odjel zklamaný po dalším čtvrtém místě.

Čopra je jedním ze čtrnácti světových šampionů, kteří budou v Curychu startovat. Dvě mistryně světa, tyčkařky Katie Moonová a Nina Kennedyová, se představí už dnes vpodvečer na hlavním nádraží, kde bude skákat i Amálie Švábíková.

V dálkařském sektoru se ve čtvrtek sedmý muž MS Juška utká s čerstvým mistrem světa Militiadisem Tentogluem z Řecka i šampionem z roku 2019 Tajayem Gaylem z Jamajky, který získal v Budapešti bronz. Český rekordman se do elitního seriálu vrací takřka po roce, loni jako náhradník startoval v Curychu ve finále a skončil šestý.

Sprinterský král MS Noah Lyles poběží na vyprodaném Letzigrundu dvoustovku. Na stovce bude pozici nejrychlejší ženy světa potvrzovat jeho americká krajanka Sha’Carri Richardsonová. Na dvoustovku se chystá Jamajčanka Shericka Jacksonová, která se na MS časem 21,41 sekundy přiblížila na sedm setin světovému rekordu Američanky Florence Griffithové-Joynerové z OH 1988.

Aktuální dominanci na 400 metrů překážek může potvrdit světový rekordman Nor Karsten Warholm. V soutěži trojskokanek nebude chybět čtyřnásobná mistryně světa Yulimar Rojasová z Venezuely, mezi tyčkaři čeká další závod Švéda Armanda Duplantise, do Curychu se chystá také výškařský král Ital Gianmarco Tamberi. Patnáctistovku poběží překvapivý šampion Brit Josh Kerr, ale na další duel s evropským rekordmanem Jakobem Ingebrigtsenem nedojde, hvězdný Nor mítink v Curychu vynechává.

Hlavní program Weltklasse v Curychu začne ve 20 hodin.