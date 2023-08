Doba bronzová trvá. Nebyl uvolněný, ale jeho den přijde, věří Vadlejchovi Železný

Češi při jeho závodě trnuli.

Až do pátého hodu na medailové pozici nebyl! Výkonem 84,18 mu patřilo páté místo.

„Neměl jsem topový den, kdy vám to lítá samo,“ přiznal. „V tu chvíli se sebou začínáte svádět boj, který může dopadnout i špatně. Ten můj ještě dopadl dobře.“

Pátý pokus 86,67 metru jej vymrštil pořadím vzhůru.

Na dvojblok z jižní Asie však nestačil. Indický olympijský vítěz Čopra bral za 88,17 metru zlato a Pákistánec Nadím, jenž předtím v sezoně neabsolvoval ani jeden závod, byl za hod 87,82 stříbrný.

„Každá medaile z mistrovství světa je skvělá,“ připomněl Vadlejch. „A tahle je pro mě i obrovskou motivací pokračovat v té dřině, protože vidím, že se vyplácí. Stále věřím, že jednou se může blyštit zlatě.“

Třikrát poslal v letošní sezoně oštěp dál, než jaká byla v Budapešti zlatá vzdálenost.

Vévodil před finálovým kláním světovému žebříčku, ale jak sám říká: „Rozhoduje jen výkon v hodinu H, to je na sportu to krásné.“

Ve 32 letech má pátou medaili z vrcholných světových či evropských soutěží, jeho úctyhodná kolekce nyní obnáší celkem tři stříbra a dva bronzy.

„A atletiku žeru, je mojí vášní,“ připomněl. „Dokud budu chodit, budu i házet.“

Chyběla větší uvolněnost

Při rozhazování před samotným závodem vzal oštěp a poslal ho jen z kroků za metu 70 metrů. Což byla předzvěst, že formu má. Také teplota šplhající večer stále ke 30 stupňům byla taková, jakou si přál.

A těch Čechů v hledišti!

„Fanoušci naprosto dokonalí, atmosféra elektrizující,“ nadchlo Vadlejcha. Scéna pro velké představení byla nachystána.

Před zahajovacím pokusem ho vyvedli z míry rozhodčí, když jej narychlo stáhli z rozběhu, protože přednost dostalo představování finalistů běhu na 5 000 metrů. Netvářil se příjemně. „Já bych se zbláznil, kdyby mě takhle rozhodili,“ podotkl jeho kouč Jan Železný.

Vadlejch poté vstoupil do soutěže hodem 82,59 metru. Favorité se zatím jen zastřelovali, Čopra si pokus k 80 metrům ani nenechal změřit, takovou vzdálenost nebral.

Ve druhé sérii se český oštěpař zlepšil na 84,18 a chvilku vedl, jenže Čopra odpověděl vítězným velehodem. Navíc postupně Vadlejcha předstihli i Němec Weber, Pákistánec Nadím a další Ind Džena.

„Kubovi chyběla větší uvolněnost, jakou měli Čopra a Nadím,“ porovnával Železný. „Vypadalo to, že byl strašně blízko u čáry. Říkal jsem mu: Vždycky jen tělem doprovoď odhod, neutrhávej ho. V tom pohybu jsou skryty strašné metry, pak vám najednou oštěp letí.“

Čtvrtá série se nicméně nesla ve znamení probouzející se naděje.

„Čtvrtý hod mě navnadil,“ vyprávěl Vadlejch. „Nebyl sice ještě úplně trefený, ale chytil jsem v něm takovou smyčku. Doufal jsem, že když ji provedu v páté sérii lépe, poletí mi oštěp dál. A ono se tak opravdu stalo.“

86,67 metru byla navlas stejná vzdálenost, s jakou vyválčil v Tokiu 2021 olympijské stříbro.

Zároveň si tím řekl o stejné umístění, jaké mu patřilo loni na šampionátu v Eugene. Vystrnadil z bronzového postu Němce Webera.

Bezprostředně po skončení soutěže se přesto netvářil kdovíjak nadšeně. „To proto, že jsem maximalista,“ pousmál se. „Ale jsem vážně moc rád, že je to zase medaile.“

Železný chápal, co se v mysli jeho svěřence odehrává: „Kuba teď bude možná i malinko zklamaný a smutný. Za pár let si na to nevzpomene. Doufám, že i jeho den D přijde. Nejlépe za rok v Paříži.“

Víc medailí i finálových startů

Bilance dvou medailí z Budapešti je pro Čechy o jednu lepší než z Eugene. Rovněž co do počtu finálových umístění jsou úspěšnější. Tehdy byla tři, nyní jsou čtyři. Sedmý je dálkař Juška, jedenáctá tyčkařka Švábíková. Navíc v chůzi na 35 kilometrů překvapila 10. místem a národním rekordem Ďurdiaková.

Český rekord překonaly také obě štafety, po smíšené i ta mužská. Ani čas 3:00,99 jí však k postupu do finále nestačil, skončila dvanáctá.

Postupem do semifinále potěšily čtvrtkařky Vondrová a Petržilková a překážkářka Jíchová, naopak zklamáním je kvalifikační vyřazení koulaře Staňka a všech oštěpařek.

Ve třinácti z jedenadvaceti případů dosáhli Češi lepšího umístění, než jaké jim předurčovaly tabulkové pozice na startu jejich závodů.

Králem šampionátu se stal americký sprinter Noah Lyles. Jako čtvrtý muž v dějinách šampionátů dosáhl na sprinterský zlatý treble na 100, 200 a 4x100 metrů. Napodobil tak krajany Greena v roce 1999, Gaye v roce 2007 a Jamajčana Bolta v letech 2009, 2013 a 2015. „Vstoupil jsem mezi výjimečné,“ jásal.

Jediný světový rekord padl na šampionátu zásluhou americké smíšené štafety. Sobotní tři pokusy tyčkaře Duplantise na 623 centimetrech sice byly nadějné, ale laťka třikrát padla.