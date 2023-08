Lyles útočí na NBA, která mu vrací: Dejte jeho mozek ptákovi a poletí pozpátku

Na zdánlivě neškodnou otázku, jak by do budoucna zlepšil image svého sportu, odpověděl překvapivým výstřelem tak trochu do vlastních řad. Americký sprinterský král právě skončené atletické přehlídky v Budapešti Noah Lyles se pustil do NBA, jedné ze sportovních ozdob své země. Zpochybnil nárok jejích šampionů na titul mistrů světa. A basketbalisté si takový útok nenechali líbit.