Konečně můžeme závodit, pochvaluje si Volko atletické mítinky v Česku

„Pro nás Slováky je fajn, že u vás už je těch závodů dost, takže máme kde startovat,“ řekl Ján Volko, který bude v pondělí i na Memoriálu Josefa Odložila v Praze.

S ostravskými časy byl po náročné přípravě spokojený, byť šlo pod otevřeným nebem o nestandardní disciplíny. „I jiné tratě je potřeba si občas vyzkoušet. Loni jsem běžel sto padesát metrů za 15,70, takže jsem rád, že teď to bylo o dost lepší,“ podotkl. „Hlavní je, že už můžeme závodit, i když se nedají plnit žádné limity. Jenže trénovat bez toho, abyste závodili by bylo k ničemu, to asi nikoho nebaví.“

Spoludržitel českého rekordu na 100 metrů Zdeněk Stromšík z SSK Vítkovice si v Ostravě zkusil 300 metrů. Zvítězil za 33,41 vteřiny.

„Je mi blbě, bolí mě hlava, už to asi v životě neudělám, ale asi o čtyři desetiny jsem si zlepšil osobák,“ hlesl Stromšík v cíli. „Je to první závod v sezoně, první po několika měsících, takže jsem s časem spokojený.“

Proč se rozhodl pro třístovku a ne některou sprintu bližší trať?

„Letos není žádný vrchol, a tak trenéra napadlo, že bychom tuto sezonu mohli směřovat spíše ke dvoustovce. Ta třístovka byla takový test, jak jsem na tom s rychlostní a speciální vytrvalostí. To byl hlavní záměr.“

Dobíhal notně vyčerpaný.

„Zajímalo by mě, jak rychlý jsem byl na dvoustovce, protože jsem to rozběhl příliš rychle, posledních padesát metrů jsem skoro došel. Čekal jsem, kdy spadnu na hubu, ale nějak jsem do cíle doplaval a dopadlo to dobře. Přežil jsem.“

A čas? „Je dobrý,“ usmál se. „Na dálku jsem porazil Michala Desenského, což je náš nejlepší čtvrtkař, který měl tuším čas 33,50, takže to byl můj hlavní cíl. Zdravím Michala.“

Česká čtvrtkařská naděje Barbora Malíková ze Sokola Opava vyhrála běh na 800 metrů časem 2:05,29 minuty.

„Hlavně šlo o to, abych se dozvěděla, jak na tom jsem, protože jsme nezávodily, nebyly jsme ani na soustředění, tréninky byly jednofázové,“ uvedla Malíková.

S trenérkou Janou Gellnerovou si řekly, že na novém startu sezony půjde šestistovku, nebo osmistovku. „Chtěla jsem jít šest set metrů, ale ty nikde nebyly, tak jsme se s trenérkou domluvily na osmistovce, protože na tu čtvrtku ještě nemám rychlost, ale tu musím dopilovat i na tu půlku,“ řekla Barbora Malíková.