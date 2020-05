Česko jako vzor. Buďte odvážní, nabádá šéf atletiky v časech krize

„Nabádal jsem, aby národní federace byly statečné a měly odvahu dělat věci. A od té české jsem nemohl žádat víc,“ uvedl během videokonference s vybranými českými médii včetně iDNES.cz.

Formát obnovení závodů v Česku se vám tedy zamlouvá?

Absolutně tuto myšlenku podporuji. Až se dostaneme z izolace a uvidíme, jak postpandemický svět vypadá, můžeme spoléhat na zkušenosti a věci, které budeme v současné situaci testovat. Pokud bychom to nevyzkoušeli, neměli bychom žádné soutěže. Začínáme z nutnosti.

Z nutnosti?

Když chcete dostat atlety zpátky do tréninku a do soutěží, pak potřebujete také odvahu a kreativitu národních federací. Jsem z té vaší velmi šťastný. Je to úžasný projekt, který můžeme použít jako vzor nejen pro naše členské federace, ale i pro atlety, mladé lidi a fanoušky.

Kde vidíte klíčové ztráty, které koronavirus způsobil atletice?

Škody se dělí do dvou oblastí. První je atletický byznys, který bez soutěží a příležitostí udržovat naši image samozřejmě utrpěl. Druhou ztrátou jsou atleti. A tady se nejedná o položku vyčíslitelnou financemi, je to o ztrátě jejich vášně, něčeho, na co se oni každý den těší. Také musíme akceptovat, že pro mnoho z nich toto období znamená finanční obtíže. Proto jsme vytvořili fond pro atlety, kteří nedosáhnou na prize money a nemají podporu od státu nebo federací.

K restartu mezinárodních soutěží by mělo dojít v srpnu. Budou pro účastníky povinné testy na covid-19?

To je velmi dobrá otázka, na kterou by lépe odpověděl náš zdravotnický tým. Ale momentálně je celkem jasné, že většina zemí se posouvá do lepšího stavu. Jako příklad bych uvedl anglickou Premier League, která se vrátí v červnu, fotbalisti jsou zpět v tréninku a jsou pravidelně testováni, stejně jako v německé bundeslize. Takže možná přijmeme stejný postup.

Šéf federace IAAF Sebastian Coe předává cenu pro nejlepšího světového atleta. Za rok 2018 ji získal Eliud Kipchoge.

Tušíte, kdy by se na stadiony mohli vrátit diváci?

Chceme zatím, aby atleti závodili. Postupem času, doufám, budeme v bezpečnějším prostředí a pandemii zvládneme. Pak bychom mohli mít i fanoušky na stadionech. Ale v současnosti je nejdůležitější dostat náš sport zpět do veřejného povědomí a vysílat jej. Neříkám, že toto je udržitelná pozice, ale je to jediná pozice, kterou teď můžeme zaujmout.

Jak jste sám strávil izolaci?

Na videoschůzkách. Ujišťoval jsem se, že se hýbeme správným směrem. Pro mě jako prezidenta světové federace je velmi důležité, abych byl vidět. Za šest týdnů jsem absolvoval asi 110 videorozhovorů pro média po celém světě.