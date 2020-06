Duplantis se dostal ze Států do Evropy, tyče mu přivezli z Francie

Dvacetiletý švédský reprezentant se narodil v USA a žije v Louisianě. Ve čtvrtek bude jednou z hvězd exhibičního mítinku Impossible Games, který v Oslu nahradí tradiční podnik Diamantové ligy. Na rozdíl od jiných atletů se do něj nezapojí na dálku, bude přímo na stadionu.

S trenérem a otcem Gregem se rozhodli riziko cestování podstoupit. „Neskáčete o tyči, abyste byli v bezpečí. Je tam určitá míra rizika, ale Norsko zatím v boji s koronavirem odvedlo skvělou práci. Opravdu ho nepovažujeme za rizikovější než Louisianu,“ uvedl na webu yahoo! sports Greg Duplantis.

V pátek jeho syn vyrazil z Lafayette do New Orleans, odkud odletěl do Stockholmu. Hodinu cesty od švédské metropole v Uppsale má dům Duplantisova švédská matka Helena a úřadující vicemistr světa zde obvykle tráví letní sezonu. Do Osla je to šest hodin jízdy.

Zatímco Duplantis navzdory chudým letovým řádům spojení našel, pro jeho tyče to bylo o dost složitější. „Ze Spojených států teď létá hrozně málo letů. A obecně je čím dál méně leteckých společností, které přijímají tyče. Nedokázali jsme najít let z New Orleans, který by je vzal,“ líčil Greg Duplantis.

Jeho syn měl naštěstí sadu tyčí také ve Francii ještě z halové sezony, ve které posunul světový rekord na 618 centimetrů. „Ukázalo se, že to bylo asi nejhorší místo, kde je mohl nechat, protože je to jedna z nejuzavřenějších zemí. Ale najali jsme si řidiče, aby je náklaďákem odvezl z Francie do Švédska. Už jsou ve Švédsku,“ uvedl Greg Duplantis.

V ochozech stadionu Bislett nebudou kvůli omezením diváci, ale mohou se dívat z okolních balkonů a střech, jak to někteří z nich dělávají při tomto atletickém mítinku běžně. „On chce i tak závodit. Bude to trochu divné, ale jako atlet prostě závodíte,“ poznamenal Greg Duplantis.

S očekávaným největším soupeřem Renaudem Lavilleniem se Duplantis v sektoru nepotká. Bývalý světový rekordman s ním svede souboj na dálku ze své zahrady ve Francii. Společně s Duplantisem budou na stadionu v Oslu dva domácí tyčkaři, kteří ale mají osobní rekordy pod širým nebem o více než půl metru horší.