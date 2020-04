Díky koronaviru v pornu vydělávám velké peníze, říká bývalá Disney hvězda

„S natáčením jsem začala po čtyřicítce. Celá komunita kolegů z branže byla ke mně velmi otevřená a moc mi v začátcích pomohli. Ráda bych jim to tedy alespoň částečně takto vrátila zpátky ve chvíli, kdy nemají sami možnost výdělku,“ řekla Maitland Wardová v rozhovoru pro web The Wrap.



Pornoherečka plánuje pro své kolegy vydělat pravidelným čtvrtečním hodinovým streamováním na webu CamSoda kolem tisícovky dolarů týdně, to je v přepočtu kolem 25 tisíc korun. Ty věnuje organizacím na podporu pornoherců.

„Chci na podporu tohoto průmyslu darovat vše, co při této příležitosti vydělám. V současnosti mám díky šíření koronaviru lepší výdělky než kdy jindy. Lidé jsou doma a touží po zábavě a rozptýlení. Já jsem také doma v karanténě, tak proč toho naplno nevyužít,“ pochvaluje si Wardová.



Bývalá hvězda Disney seriálů přiznala v jednom z rozhovorů, že si v pornoprůmyslu přijde na mnohem lepší peníze, než by kdy měla v Hollywoodu. „Když o mně lidé říkají, že jsem neúspěšná herečka, která může natáčet leda tak laciné porno, musím se smát. Mám se teď opravdu skvěle a vydělávám mnohem víc peněz,“ řekla Maitland Wardová pro web The Daily Beast.

„Je to vtipné, protože by mě v životě nenapadlo, že bych se právě já jednou živila natáčením pornovideí,“ pokračuje bývalá Disney hvězdička, která se proslavila filmy jako Někdo to rád blond, Krvavá volba nebo seriálem Boy Meets World.



Maitland Wardová se pro kariéru pornoherečky rozhodla poté, co navštívila v sexy kostýmu komiksovou cosplay akci. Fotku pak nahrála na svůj profil na sociálních sítích a měla s ní obrovský úspěch.

„Hodně rychle jsem zjistila, že moji fanoušci chtějí víc než jen roztomilé obrázky. Toužili po žhavých sexy fotkách. Tak jsem jim je dala v podobě mých nahých snímků. Funguje to na jedničku, takže se rozhodně do budoucna nechystám ve svých aktivitách polevit. Přijdu si na opravdu pěkné peníze,“ říká Wardová, která má jen na Instagramu přes milion sledovatelů.

Herečka je ve filmech pro dospělé velmi úspěšná. Tvrdí, že za svůj nejvýdělečnější měsíc roku 2019 si přišla na 62 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes 1,5 milionu korun. A to pouze v aplikaci OnlyFans, kde má vlastní sekci zamčenou pro předplatitele. Pro své podnikání využívá Wardová i další platformy, například soukromý premium účet na Snapchatu, taktéž přístupný jen platícím fanouškům.



„Kdo by to byl řekl? Už nejsem nejmladší. Táhne mi na padesát, ale i v mém věku jsem v této branži za hvězdu. Je to bláznivé. Jsem zkrátka obyčejná dospělá ženská, která má ráda sex. A taky ráda šokuji,“ dodává Wardová.

Další podnikavou dívkou ze stáje Disney je i kolegyně Wardové, herečka Bella Thorne (22). Ta natočila sado-maso film Him And Her pro známý web s pornem, za který získala loni na Pornhub Awards cenu Vision Award za film s nejlepším vizuálním zpracováním.

VIDEO: Maitland Wardová – z Disney seriálů do porno průmyslu: