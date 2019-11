Po úspěchu s pornem chce Disney hvězdička režírovat thriller

Film Belly Thorneové Him And Her s BDSM tematikou získal letos na Pornhub Awards cenu Vision Award za film s nejlepším vizuálním zpracováním.

Bývalá hvězda Disney seriálů se na Instagramu pochlubila tím, že ji nově čeká také režírování celovečerního thrilleru, který se objeví i v amerických kinech. Natáčení by mělo začít v průběhu léta příštího roku a vedlejší roli v něm ztvární i samotná Thorneová.

„Jsme nadšeni, že můžeme s Bellou pracovat na jejím režisérském debutu. Nemůžeme se dočkat, až budou diváci moci ocenit její umělecké ztvárnění. Její osobitý pohled zanechá v tomto žánru výraznou stopu,“ řekli ke spolupráci s herečkou a nově i režisérkou producenti David Bernon a Maurice Fadidová.

Herečka oznámila před třemi lety na Twitteru, že je bisexuálka. Letos se pochlubila režisérským debutem natočeným pro web Pornhub. Krátký sado-maso film Him And Her měl premiéru na nezávislém festivalu Oldenburg International Film Festival v Německu, nyní je k zhlédnutí na již zmíněné pornografické stránce.



Bella Thorneová je v showbyznysu téměř od narození. Už v šesti měsících byla díky rodičům hvězdou televizní reklamy. Ve dvaadvaceti letech je dnes úspěšnou spisovatelkou, autorkou, režisérkou, herečkou, modelkou, zpěvačkou a influencerkou, kterou jen na Instagramu sleduje téměř 22 milionů lidí.