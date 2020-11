V době covidu se rozpadají vztahy, které by beztak nepřežily, míní Nesvadbová

„Rozhodly jsme se sestěhovat s mojí maminkou a tetou. Takže jsou tu se mnou a dcerou dvě dámy, kterým je takřka osmdesát. Hrajeme společně stolní hry, karty, vaříme a hádáme se, jestli uděláme květák vařený, či smažený,“ popisuje Bára Nesvadbová pro pořad Život ve hvězdách.



Spisovatelka přiznává, že je jí v současné situaci líto hlavně její osmnáctileté dcery. „Bibi má školní výuku na dálku. Je to kruté. Spousta lidí, kterým je dnes šestnáct, sedmnáct, nebo osmnáct, je ve věku, kdy by měli chodit pařit, potkávat se a poznávat se. Je mi jich líto, když pozoruji, jak spolu komunikují jen prostřednictvím počítače,“ říká.

Nesvadbová během rozhovoru prozradila i to, že v jejím životě je už delší dobu nový muž. Ponorka u nich doma ani v současnosti nehrozí. „Máme se hodně rádi a jsme vděčni za každou společnou minutu. Nedávno mi dokonce řekl, že máme být naopak šťastní, že máme takový covid vztah. Že bychom si na sebe nikdy jindy v životě nejspíš nenašli tolik času jako právě teď,“ směje se.

Společně strávená doba v karanténě může být podle spisovatelky pro mnoho partnerů zatěžkávací zkouškou. „Doba, která na nás sedla, je opravdu těžká. Záleží na každém jednotlivci, co si z toho vezme a co se naučí. Jestli to celé projde s láskou, nebo naopak se vztekem a averzí. Když se lidé mají rádi, tak se myslím mají rádi i za karantény. A pokud si lezli na nervy už předtím, tak je to nyní samozřejmě ještě mnohem horší,“ říká Bára Nesvadbová s tím, že se podle ní nyní rozpadnou jen ty vztahy, které by do budoucna stejně mnoho šancí na přežití neměly.

„Existovat ve vztahu, který není optimální a jednomu, nebo druhému partnerovi nevyhovuje, je zničující pro oba. Je lepší udělat rychlý konec s hrozným hromobitím než udržovat takzvané průšvihy bez konce. Pokud karanténa někomu takto pomohla k zásadním životním rozhodnutím, je to dobře. Každý rozchod samozřejmě ublíží, ale to dlouhodobé ubližování je možná horší,“ míní spisovatelka.



Momentálně je podle Nesvadbové jedinečná doba na to zjistit co nejvíce o partnerovi i o svých blízkých. „Ptejte se na jednoduché, ale zásadní otázky. Jsi šťastný? Co si přeješ? Co ti vadí? Co tě těší? Co tě na mně ještě přitahuje, nebo naopak už nepřitahuje? Po čem toužíš? Hodně bych se ptala,“ dodává.