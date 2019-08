Je možné, že jsem typ dlouho zrajícího vína, míní Václav Neužil

Televize – film – divadlo. Václav Neužil jde z role do role. Pohádek však dosud na kontě moc nemá. I proto ho zlákala nová česká pohádka Hodinářův učeň, která jde do kin. Kladná úloha sudičky ho prý herecky rozhodně nenudila. „Kvůli dobru z vás nemusí být suchoprd,“ říká muž, jehož veškerá koncentrace se nyní upíná k nové roli, která by mohla být tou životní. V chystaném snímku Davida Ondříčka se totiž promění v legendárního Emila Zátopka.

Při natáčení Hodinářova učně jste si prý užil hodně blízkých chvil s divadelním kolegou a kamarádem Jaroslavem Pleslem. A to doslova, protože díky jednomu z kostýmů se z vás stala i siamská dvojčata. Byla taková blízkost vůbec ještě příjemná?

Je pravda, že s Jardou jsme si říkali, že kdybychom měli hrát s někým jiným, mohli bychom s tím mít problém. Být svázaný pod kostýmem leukoplastí s někým, kdo vám není libý, nebo ho moc neznáte, by bylo opravdu nepříjemné. Skutečně jsme si totiž zasahovali do zón. (smích) Byli jsme tak celý den, navíc jsme si nemohli ani odskočit na toaletu, protože to technicky zkrátka nešlo. Ale jelikož se s Jardou Pleslem známe nazpaměť a máme se rádi, bylo to naprosto v pořádku.

Zábavná pohádka, kamarád na place, navíc se v ději střídají nádherné české kouty… To všechno působí jako natáčení snů. Ale je realita při natáčení skutečně tak idylická?

Já sice obecně prezentování jakéhokoli natáčení coby pohodu, srandu a odpočinek s kamarády nemám rád, ale je pravda, že natáčení Hodinářova učně bylo zábavné v tom, že se při něm sešli lidé, kteří se znají hodně dlouho a mají hodně podobný vztah k světu, podobný humor. To bylo skvělé, to je naprostá pravda. Navíc jsme cestovali po nádherných lokacích, natáčelo se například v Mikulově, na Cuknštejně a také hodně v přírodě.

To s sebou ale samozřejmě neslo fakt, že natáčení provázelo velké cestování, které bylo celkem vyčerpávající. Potom několik hodin někde sedíte, čekáte a najednou někdo zavolá: „Tak jedeme!“ a vy se musíte během okamžiku zmobilizovat a podat výkon. Hlavně v tomhle vidím náročnost herecké profese. Zaplať pánbůh, že potom jste na place s někým, koho máte rád. Nechci si ale rozhodně na nic stěžovat. Děláme to dobrovolně a nikdo nás k tomu nenutí.

Naposledy jste si v pohádkovém žánru zahrál záporáka, a to v Sedmeru krkavců. Tentokrát se spolu s Jaroslavem Pleslem představíte jako dobré sudičky. Líbilo se vám být tentokrát na straně dobra?

Je pravda, že na rozdíl od Sedmera krkavců, kde jsem hrál takového prince hajzlíka, tentokrát ztvárňuji opravdu zastánce dobra. Kladné postavy bývají u herců méně oblíbené, protože jsou prý nudné. My jsme ale s Jardou Pleslem zjistili, že to tak nemusí být. Provázíme hlavního hrdinu v nejrůznějších situacích, přejeme mu jen to nejlepší a pomáháme mu velmi zábavnou cestou. Zároveň jsme ale cool a velmi sexy! (smích) Chci tím říct, že dobro nemusí být nudné a nemusí z vás kvůli němu být suchoprd. Můžete být klidně pankáč a sloužit dobru.

Pohádek se u nás točí stále celkem dost, ale liší se kvalitou. Co vás dokáže na tomto žánru odradit? Jinými slovy, jak se dá pohádka zkazit?

Když autoři dělají z dětí blbce a podceňují jejich přirozenou inteligenci a intuici. Když jim servírují něco, co není pravda, protože si myslí, že na pravdu nejsou dostatečně připravené. Když se tím pádem pak pro mě pohádka stává povrchní a černobílá.

Váš synek je ještě hodně malý, takže hádám, že s ním hrané pohádky zatím nesledujete. Vzpomínáte si ale, jaké pohádky jste měl jako dítě nejraději vy?

Právě takové, v jakých nedocházelo ke zbytečným zjednodušením. V pohádce by sice dobro vyhrát mělo, ale cesta k tomu je rozmanitá a těžká. Jako dítě si nesmíte být jisté, zda to celé dobře dopadne. Musíte být napnuté, bát se o hrdinu a fandit mu. Pro mě byly takovými pohádkami S čerty nejsou žerty, O statečném kováři nebo Dařbuján a Pandrhola. Ty jsem měl moc rád. Se synem na ně máme ale ještě čas. Zatím je u Krtečka.

Pojďme se zastavit ještě u jedné role. Jak se tak dívám na váš sestřih, lépe řečeno na pozvolna dorůstající vyholené vlasy nad čelem, musím se zeptat, v jaké fázi je natáčení filmu o Emilu Zátopkovi, v němž hrajete hlavní roli?

Teď jsem nechával vlasy trochu pustnout, protože jsem měl volno. Ale na konci srpna se znovu vrháme do hlavní části natáčení, takže hotovo zdaleka není. Vlastně máme téměř všechno před sebou. To, co vidíte, je vlastně docela v pohodě, bude hůř. Na place to pak ale vypadá skvěle, protože Emil Zátopek měl ustupující vlasy. Díky tomu, že mám v civilu odholené čelo, mi pak maskérka může dobře přilepit onen ústup a vypadá to reálně.

To, že se musíte částečně zbavit vlasů, určitě není tou hlavní věcí v rámci přípravy na roli našeho nejslavnějšího atleta. O náročnosti natáčení jsme se sice bavili na začátku, ale v případě filmu Zátopek jde přeci jen o trochu jiný level.

Je to úplně jiný level. Něco takového jsem dosud nezažil a jsem moc rád, že mám tu příležitost. Taková role je pro herce dárek. Mimochodem je to zrovna případ toho, že i dobro může být zábavné, protože Emil rozhodně není záporná postava. V tom jsem ze začátku měl trochu problém, protože jsem nevěděl jak na něj jít. Nevěděl jsem, jak hrát chlapíka, který vlastně žil americký sen. Byl to chudý kluk z osmi dětí z Kopřivnice, který vybojoval pět olympijských medailí a stal se nejslavnějším běžcem své doby a legendou dodnes. Věřím ale, že jsem k němu spolu s Davidem Ondříčkem klíč nakonec našel.

V čem ten klíč spočívá? Jaký bude Emil Zátopek ve vašem podání?

Chceme ho celkově odbožštit a sundat z něj hrdinství. Co v životě dokázal, je evidentní a o tom to také bude, ale chceme ho ukázat i jako člověka a jako normálního kluka. On byl neustále hravé dítě a strašně veselý člověk. Každý, s kým jsem o něm měl možnost mluvit, mi potvrdil, že mu s ním bylo dobře.

Mám dojem, že to byl člověk, který běh ve své době prožíval jiným způsobem než ostatní. Dokázal se mu naprosto oddat a opravdu jít na hranici lidských sil a ještě dál, protože si tím doslova vyběhal prostor pro svoji svobodu. Během závodů působil jako supící zvíře, a přesto ho všichni souputníci milovali. On byl totiž plný života a díky běhu opravdu šťastný. A šťastný člověk bývá zábavný. Zároveň žil v těžké době, ta ho svírala a on to musel řešit. Tak Emila vnímám já.

Co nyní vy a běhání?

Stal jsem se běžcem. Trénuji od ledna na Strahově. Musel jsem také zhubnout asi sedm kilo, abych vypadal jako atlet.

Václav Neužil na portrétu fotografa Petra Kurečky

V jednom rozhovoru jste před pár lety řekl, že vaší zlomovou rolí je postava Filipa Marvana v seriálu Svět pod hlavou. Je vám jasné, že teď budete už pro všechny Emil Zátopek?

Pokud se to stane, tak budu jedině rád, protože si myslím, že se mi tím zároveň otevřou dveře k dalším rolím. Díky tomu se pak budu moct stát zase někým jiným a na Zátopka se trochu zapomene. Doufám, že nezůstanu navždy jen Emilem. To bych samozřejmě nechtěl. Chci mu ale dát své srdce naprosto celé, abych jím teď na chvíli pro lidi opravdu mohl být.

Patříte k hercům, kterým se podařilo výrazněji prosadit až po třicítce. Čím myslíte, že to je, že jste si na svou chvíli musel počkat?

Nevím, možná jsem v sobě měl víc nezkušenosti než jiní a zároveň míň odvahy být sám sebou, což kamera potřebuje. Musíte mít takovou svou pevnost a vnitřní jistotu. Kamera totiž všechny strachy a malé sebevědomí odhalí. Je možné, že jsem typ dlouho zrajícího vína.

Hereckých příležitostí máte v posledních letech spoustu. Máte vůbec možnost užít si i nepracovní prázdniny?

Ty já si užívám. Zrovna včera jsem se vrátil z Andalusie, kde jsem byl patnáct dní u oceánu. Byť mám teď hodně zajímavé práce, tak jsem velmi přísný v dělení volného a pracovního času, aby fungovala určitá rovnováha. Myslím, že obojího moc škodí. Měl jsem to tak vždycky. Rád lenoším, ale mám také rád svoji práci. A abych se na ni mohl pořád těšit, je strašně důležité dopřát si volno.